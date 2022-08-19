Düzce Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ile iş birliği yapan Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, yeni Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette firma ve ile üniversitesi ortak çalışmaları konuşuldu.

Nesim Avcı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Sözbir, gösterdikleri nazik davranışlarından dolayı Nesim Avcı’ya üniversiteyle yürüttükleri iş birliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Nesim Avcı, 2016 yılında Düzce Üniversitesi’nin sağlık alanında pilot üniversite seçilmesi ile birlikte iş birliğinin ilk adımlarını attıklarını, işbirliğiyle tüm Arı Mucizesi ürünlerini Düzce Üniversitesi kampüsünde kurulan üretim tesislerimizde üretmeye başladıklarını söyledi.