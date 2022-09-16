Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden müdüre özel tuvalet iddiasına yalanlama

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Düzce’de Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında ’Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC’ başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları çerçevesinde okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan ’Müdür WC’ baskısı okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.