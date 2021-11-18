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Düzce depremini yorumlayan araştırmacı, yine Doğu Anadolu’yu işaret etti

Düzce’de dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın günden güne gerildiğini ancak Düzce’de olası büyük bir deprem beklenilmediğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi için deprem uyarısında bulunan Yakut, "Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam" dedi.

Genel 18.11.2021, 15:31
Düzce depremini yorumlayan araştırmacı, yine Doğu Anadolu’yu işaret etti

Düzce’de dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın günden güne gerildiğini ancak Düzce’de olası büyük bir deprem beklenilmediğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi için deprem uyarısında bulunan Yakut, "Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam" dedi.

’Asrın felaketi’ olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda akrabasını kaybeden ve daha sonra deprem araştırmacısı olan Ahmet Yakut, evinde kurduğu sistemden deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yaparak, birçok depremi önceden tahmin ediyor.

"Düzce’de büyük bir deprem beklemiyorum"

Dün Düzce’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Yakut, "Deprem sonrası biliyorum ki Düzce halkı fazlasıyla panik oldu. Bununa arkasından büyük bir deprem gelecek iddiaları ortaya atıldı. Aslında dün meydana gelen depremin sebebinin, 12 Kasım 1999 Düzce depremi sonrası kalan segmentin kırılan fay parçası olduğunu gördük. Ben Düzce’de bu saatten sonra büyük bir deprem beklemem. Orada birden fazla bağımsız fay var. Üreteceği değer bu kadar olur. Meydana gelen depremin ardından yaşanan artçılar da bağımsız fay olduğunu gösterdi. Düzce halkına geçmiş olsun, bundan sonra Düzce’de büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı geriliyor"

Düzce’de meydana gelen depremin, beklenen Marmara depremi ile ilgisi olmadığının altını çizen Yakut, "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fayının kuzey kesiminde olan bağımsız bir depremdi. İstanbul ve olası Marmara depremiyle bir ilgisi yok. Ama Kuzey Anadolu Fayının iyiden iye nasıl gerildiğini, nasıl stres boşalttığını görmüş olduk. Olası Marmara depremine hazırlıklı olmalıyız, her an her yerde deprem olabilir" diye konuştu.

"Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek lazım"

Doğu Anadolu Bölgesi için deprem uyarısına bulunan Yakut, "Ben hep doğu diyorum. Fay hattı Elazığ depremiyle kendini kaybetmedi, potansiyel tehlike devam ediyor. Ben Hakkari, Van ve İran sınırına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada 6 şiddetini geçecek deprem olursa da şaşırmam. Yunanistan’da iyiden iyiye sıkışıyor. Mora Yarımadasına bakmak lazım. Yunanistan’da olacak 5 ya da üzeri depremler, Ege’deki kıyı şeritlerimizi ve Manisa, Balıkesir, Denizli ve Muğla’da 4.6, 4.7 şiddetinde depremlere sebep olabilir" sözlerine ekledi.

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