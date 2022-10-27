‘Düşünce Ekseni’ programı Mete Yarar’ın katılımıyla Esenler’de başladı

Esenler Belediyesi, Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde gündeme dair son gelişmelerin ele alınacağı ‘Düşünce Ekseni’ adlı programı Esenlerlilerle buluşturdu. Başak Şengül’ün moderatörlüğünde her ay meraklılarıyla buluşacak olan programın ilk konuğu Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bu akşam ilki gerçekleşen programda Başak Şengül sordu, Mete Yarar ise merak edilen soruları cevapladı.

Programın ilk konuğu olan Mete Yarar, “Suriye’de yaşanan iç çatışmanın aynısı aslında Türkiye’de yapılmak istendi. Bunun Türkiye’deki benzeri barikat olaylarıydı. Gezi olaylarının benzeri ise Mısır’daki Tahrir olaylarıdır. Ben biraz daha öteye gideyim, Türkiye’de yapılan darbe girişimi dünyadakilerden farklı mı? Ama Türk halkı “Bunlar o kadar muktedir adamlar ki biz bunlarla baş edemeyiz” demedi her biriyle baş ettik. Türkiye bir şeyi engellemekten önce başka şeyler yapmayı becermeli. Eskiden bize bir oyun kurarlardı, biz bu oyunu bozmaya çalışırdık. Şimdi ise oyun kuruyoruz” dedi.