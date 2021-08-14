Son Dakika
Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.
Genel 14.08.2021, 16:41
Kahramanmaraş’ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş’ta yangına müdahale eden Rusya’dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken düşen uçakta 8 kişinin olduğu öğrenildi.Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağında 5’i Rus 3’ü Türk toplam 8 personelin bulunduğu öğrenildi.