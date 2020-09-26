banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
Lazer epilasyon için yeni düzenleme: Sertifikasız işletmelere dikkat!
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?

Dünya’ya barışı yayacak ‘Kardeşlik Bahçeleri’nin ilki Litvanya’da açıldı

ERZURUM’DA YAŞAYAN ALİ KEMAL AKTOPRAK, DÜNYA’YA SEVGİ, BARIŞ VE DOSTLUĞUN YAYILMASI İÇİN BİR PROJE GELİŞTİRDİ. PROJESİNE ‘WORLD FELLOWSHİP GARDEN’ (DÜNYA KARDEŞLİK BAHÇESİ) ADINI KOYAN ALİ KEMAL AKTOPRAK, BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ YAYIP, KÖTÜLÜKLERE DUR DEMEK İÇİN İLK BAHÇEYİ LİTVANYA’DA AÇTI.

Genel 26.09.2020, 10:08
2
Dünya’ya barışı yayacak ‘Kardeşlik Bahçeleri’nin ilki Litvanya’da açıldı

Erzurum’da yaşayan Ali Kemal Aktoprak, Dünya’ya sevgi, barış ve dostluğun yayılması için bir proje geliştirdi. Projesine ‘World Fellowship Garden’ (Dünya Kardeşlik Bahçesi) adını koyan Ali Kemal Aktoprak, barışı ve kardeşliği yayıp, kötülüklere dur demek için ilk bahçeyi Litvanya’da açtı.

Projeyi geliştiren Ali Kemal Aktoprak, Dünya’da barışın ve sevginin egemen olmasını, kötülüklerin ve savaşların da yok olmasını istiyor. Bu sebeple Aktoprak, tüm ülkelerin başkentlerine ‘World Fellowship Garden’ (Dünya Kardeşlik Bahçesi) açmak için bir proje geliştirdi. Projenin amacı ise dünyanın her köşesine barış ve sevgiyi aşılayabilmek. Dışişleri Bakanlığınca da onaylanan proje ilk olarak Litvanya’nın başkenti Viniüs’te açıldı. Açılışı gerçekleşen bahçede 300 adet Rosa Rugosa ve Hansa cinsi gül ağaçları yer alıyor. Bahçe Litvanya’nın Başkenti Vilniüs’e bağlı olan Lukişkes meydanında yer alıyor. Ali Kemal Aktoprak’ın daha sonraki hedefi ise dünyadaki tüm ülkelere Kardeşlik Bahçeleri açabilmek.

İlk bahçenin Litvanya’nın başkenti Vilniüs’de açıldığını belirten, Ali Kemal Aktoprak, “Sevgiye dair söylemler eyleme geçmediği zaman aile içinde bile büyük yıkımlar meydana getirebiliyor. Nefret yükseldiği zaman sevgiye dair eylemler bir tutaç görevi görüyor. Sevgi, nefret anında büyük bir yıkımın olmasını engelliyor. Bizde bu amaçla dünya çapında sevgiye, dostluğa dair ne varsa söylemden çıkarıp eyleme dönüştürmek adına dünyanın her tarafında gül bahçeleri oluşturmaya karar verdik. Litvanya’nın başkenti Vilniüs’de 300 ağaçlık bir gül bahçesi oluşturduk. Açılış gerçekleşti, açılışa Büyükelçimiz Gökhan Turan, Litvanya Vilniüs Belediye Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Vilniüs Büyükelçisi, Litvanya Dışişleri Bakanlığından bürokratlar katıldı. Bu bizim için müthiş bir açılış. Dünya kardeşlik bahçeleri dünyaya yayılacak. İlk bahçenin böyle görkemli bir şekilde açılması bizi çok sevindirdi. Bu projenin amacı dünyanın tüm ülkelerinde kardeşlik bahçelerini açmak ve zamanla kardeşliğinde güller gibi nasıl yeşerdiğini görmek. Kardeşlik bahçesinin açılışını Türkiye ve Litvanya’nın resmi ilişkilerinin 90. yıl dönümü olmasına ithaf ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:22
Akşam 19:02
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Galatasaray 2 6
3. Alanyaspor 2 6
4. Göztepe 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. Adanaspor 3 5
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0