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Dünyanın her yerinden balık tutmak için geldiler

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan Kocaeli’ne gelen profesyonel oltacılar, iki gün sürecek ’Uluslararası Balık Tutma Yarışması’nda kıyasıya ter dökecek. İki gün önceden antrenmanlara başlayan balık tutkunları, ülkelerine kupa kazandırmak için mücadele edecek.

Genel 30.10.2021, 19:16
Dünyanın her yerinden balık tutmak için geldiler

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan Kocaeli’ne gelen profesyonel oltacılar, iki gün sürecek ’Uluslararası Balık Tutma Yarışması’nda kıyasıya ter dökecek. İki gün önceden antrenmanlara başlayan balık tutkunları, ülkelerine kupa kazandırmak için mücadele edecek.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bugün başlayan ’Uluslararası Balık Tutma Yarışması’na 8 farklı ülkeden 89 sporcu katıldı. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’ne iki gün önce gelen balık tutkunları önce antrenman yaptı. Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan toplam 89 amatör olta balıkçısı iki gün boyunca kıyıda ter dökecek.

“89 amatör olta balıkçısı yarışmaya katıldı”

Organizasyonun açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “8 farklı ülkeden 21 yabancı sporcu olmak üzere toplam 89 amatör olta balıkçısı yarışmaya katıldı. Körfezimiz günden güne canlanmaya devam ediyor. Günden güne hem balık çeşitliliği artıyor hem de denizin temizliği günden güne artıyor” diye konuştu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Kocaeli konum itibari ile baktığımızda dünyada eşi benzeri olmayan Marmara Denizi’nin bittiği bir yerde konumlanmıştır. 70 kilometre Karadeniz’e, 120 kilometre Marmara Denizi’ne kıyısı bulunuyor. Şehrimizde sportif anlamda birçok denizcilik faaliyetleri yapılıyor. Kocaeli şehri Marmara Denizi’ne özellikle İzmit Körfezi’ne en az zarar veren ve denizine sahip çıkan şehirdir” dedi.

“Çok güzel balıklar var”

Yarışmaya Azerbaycan’dan katılan Chingiz Ganiyev, ayın 28’inde geldiklerini ifade ederek, "Yarışmayı kazanmayı bekliyoruz. Azerbaycan Balıkçılar İttifakı’nın kaptanıyım. 28 bin üyemiz var. Mutluyum çünkü kardeş ülkemizdeyiz, öz memleketimizdeyiz. Çok güzel balıklar var. Bizim ülkemizdeki balıklarla Türkiye’deki balıklar farklı. Burada mırmır, barbun gibi balıklar gördük fakat çok küçükler. İnşallah denk gelir de büyüklerini buluruz. Yarışmaya 4 kişi katıldık. 2022 senesine Türkiye’de yeniden yarışma olacak. İnşallah ona da katılırız” şeklinde konuştu.

“Bilmediğimiz balıklar var”

2 gün önce Azerbaycan’dan Türkiye’ye yarışma için geldiğini söyleyen İlkin Umudov ise, “2 gündür antrenman yapıyoruz. Çünkü burası bilmediğimiz bir deniz. Bilmediğimiz balıklar var. Azerbaycan’daki balıklarla Türkiye’deki balıklar çok farklı. Bizim için çok farklı bir durum ama işin sportif kısmındayız. Bilelim ve öğrenelim diye geldik. Böyle etkinliklere sürekli geliyoruz fakat pandemi döneminde gelemedik. Bu konuda bazı zorluklar yaşadık hatta Azerbaycan’da da bir sürü etkinlik iptal oldu. 2018 ve 2019 yıllarında da Türkiye’de yarışmalara katılmıştık. Bu 3’üncü katılışımız. Takım olarak yaptığımız antrenmanlarda 5-6 çeşit balık yakaladık” ifadelerini kullandı.

70 yaşında ama elinde oltasıyla ülke ülke geziyor

70 yaşında olduğunu söyleyen Azerbaycanlı yarışmacı Aydın Gasimov ise, “Türkiye’ye en son 1996 yılında geldim. 1996’da sürekli Türkiye’ye gidip geliyordum. Bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Çocukluğumdan beri balık tutuyorum. Buradaki balıklar tamamen farklı. Hiçbir şey bilmiyoruz. İnşallah her şey güzel olacak” dedi.

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