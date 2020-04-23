Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
387.023
DOLAR
6.9391
STERLİN
8.5918
EURO
7.5075

Dünyanın en yüksek peribacasına Türk bayrağı asıldı

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI OLAN UÇHİSAR KALESİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

Dünyanın en yüksek peribacasına Türk bayrağı asıldı

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI OLAN UÇHİSAR KALESİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:39
2 Okunma
Dünyanın en yüksek peribacasına Türk bayrağı asıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesine dev Türk bayrağı asıldı.

Kapadokya’da her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sıcak hava balon sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla kutlanırken bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında sıcak hava balon turlarının 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edilmesinin ardından bu yıl dünyanın en yüksek peribacasına asılan Türk bayrağı ile kutlandı. Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar kalesine asılan dev Türk bayrağı başata Uçhisar olmak üzere Nevşehir’de de bazı kesimlerde görülen Türk bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzungöl beyaza büründü
Uzungöl beyaza büründü
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
Ağrılılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlardan kutladı
Ağrılılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlardan kutladı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim