Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı

Japonya’da bulunan dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree, yeni yıl öncesinde ışıklandırılarak farklı renklere büründü. Toplam 400 bin adet led ışık kullanılarak hazırlanan şov, Tokyolulara görsel şölen yaşattı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesinde ışıklandırıldı. 400 bin adet led ışık kullanılarak hazırlanan ışık şovu Tokyolulara görsel şölen yaşattı. 634 metre yüksekliğindeki kule akşam 16.30 itibariyle yeni yıl ağacından esinlenerek hazırlanan ışık şovuna sahne olurken, gösteri Tokyolulardan yoğun ilgi gördü. Birçok kent sakini senede bir kez görülebilen ışık gösterisine tanıklık etmek için tarihi Asakusa semtine akın etti.

Sumida Nehri’nin kıyısında daha önce çekindiği bir fotoğrafın aynısını çekmek için bölgeye geldiğini ifade eden Hisashi Arakawa, "5 yıl önce tam bu noktada fotoğraf çekinmiştim. SkyTree de harika olunca fotoğrafı tekrarlamak için bugünü seçtim" şeklinde konuştu.

Gösteriyi haberlerden öğrenerek bölgeye geldiğini ifade eden Yuki Ozawa ise "Kulenin farklı renklerle hazırlanan bir şova ev sahipliği yapacağını duydum. Görmek için geldim. Gerçekten muhteşem gözüküyor" ifadelerini kullandı.

SkyTree’deki ışık şovu 25 Aralık’a dek sürecek.