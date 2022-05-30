banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam’da açıldı

Vietnam’da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Genel 30.05.2022, 12:06 30.05.2022, 12:59
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam’da açıldı

Vietnam’da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam’ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi. Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinnes rekorlar kitabı yetkilileri de katıldı.

Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan "Beyaz Ejder" adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Bir önceki rekor Çin’’in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

#uzun köprü #vietnam
Yorumlar (0)
26°
açık