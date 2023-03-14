Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye’ye döndü

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 28 Eylül 2022’de gittiği ABD’den Türkiye’ye döndü.

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 28 Eylül 2022’de annesi Safiye Gelgi ile birlikte ilk kez uçakla seyahat ederek ABD’ye gitmişti. Gelgi, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK080 sefer sayılı San Francisco- İstanbul seferiyle akşam saatlerinde İstanbul’a döndü. Boyu ve rahatsızlığı sebebiyle sedyeyle yolculuk etmek zorunda kalan Gelgi, kendisine özel ilgi gösteren kabin ekibine duyarlılığı için teşekkür etti.