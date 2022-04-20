Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu

2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesi yayımlandı. İlk sıraya Paris yerleşirken, Türkiye’den İstanbul 20. sırada yerini aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Euromonitor verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesi yayımlandı. Veriler şehirlerin, Covid-19 ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezp etmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris’in yerleştiği görüldü. İlk 10’da yer alan diğer şehirler sırasıyla; Dubai, Amsterdam, Madrid, Roma, Berlin, New York, Londra, Münih, Barselona olarak kayıtlara geçti. Listede Türkiye’den tek bir şehir yer alırken, o da 20. sıradaki İstanbul oldu.

Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. İstanbul yazılı basın ve dijital basın olarak son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent turizm ile dikkat çekti.