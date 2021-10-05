Dünyanın en büyük yolcu uçağı için İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak hizmet veren yolcu Airbus A380’in İstanbul Havalimanı’na tarifeli sefer başlatması münasebetiyle karşılama töreni düzenlendi.

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, 1 Ekim’den itibaren İstanbul Havalimanı’na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi uçaklarla günlük tarifeli sefer gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda EK123 sefer sayılı uçağın saat 14.30’da İstanbul’a gelmesinin akabinde İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Emirates Uluslararası İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla ve Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith liderliğindeki bir heyeti katıldı. Emirates heyetini terminalde İstanbul Havalimanı yetkilileri karşıladı.

“İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor”

Terminal binasında gerçekleşen törende konuşan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “Bölgenin en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey müşteri deneyimiyle dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İGA olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen dünyanın en büyük ticari uçağı olan A380’i karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için güçlerini birleştiren Emirates ve İstanbul Havalimanı’nın bu birliktelik ile beraber bu iki büyük markaya büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emirates’in A380 ile Türkiye’ye başlattığı uçuşların hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

"Türkiye, önemli bir pazar"

Emirates Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith ise "Bugün burada İstanbul’a ticari olarak başlatılan A380 uçuşumuzu kutlamak için bulunmaktan onur duyuyoruz. Emirates, açıldığından beri A380’i bu muhteşem, yeni İstanbul Havalimanı’na getirmeye hevesliydi. A380 ile şu anda hizmet verdiğimiz diğer birçok büyük şehir gibi bu güzel şehirde de, nihayet amiral gemimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Emirates için önemli bir pazar. Kuruluşumuzun ilk yıllarında uçtuğumuz ilk noktalardan biriydi. O zamandan beri, 1987’den bugüne 23.000’den fazla uçuşta altı milyon yolcu taşıdık" diye konuştu.

Öte yandan, törenin ardından dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’in için basın mensupları tarafından görüntülendi.