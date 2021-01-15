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Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinden kartpostallık görüntüler
Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi.
Genel 15.01.2021, 11:57
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Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi.Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan ve dünya turizmine kazandırılan dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi konumunda bulunan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir havadan görüntülendi.
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|21
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|17
|20
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|17
|16
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|13
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|17
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|16
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|17
|8
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|18
|5
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|P
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|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|30
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|17
|30
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|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|23
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|23
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|17
|21
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|21
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|17
|20
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|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
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|18
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|16
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|12
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