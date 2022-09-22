Dünyanın en büyük sigorta fuarı Las Vegas’ta kapılarını açtı

Dünyanın en büyük sigorta fuarı olan InsureTech Connect Amerika’nın Las Vegas kentinde açıldı. Fuarda uluslararası düzeyde birçok firma ürünlerini ve hizmetlerini sunma imkanı bulurken, YTÜ Yıldız Teknopark InsurTech Hub bünyesinde faaliyet gösteren yerel girişimler ise fuardaki yerini aldı.

100’ü aşkın ülkeden 30 bin katılımcının yer aldığı InsureTech Connect, sigorta alanındaki devleri aynı çatı altında buluşturuyor. Sigorta alanındaki teknoloji girişimcileri, yatırımcıları ve firmaları bir araya getiren fuar 3 gün sürecek. 75 binin üzerinde toplantının gerçekleştirileceği dev organizasyona Türkiye’den; YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ve YTÜ Yıldız Teknopark InsurTech Hub bünyesinde faaliyet gösteren yerel girişimler katıldı. Sektördeki yeni nesil teknolojilerin, inovasyonların sergilendiği fuar, girişimciler arasında ticari ilişkilerin gelişmesine de aracı oluyor.

“Insurtech alanında güçlü bir ekosisteme sahibiz”

Türkiye’nin Fintech ve Insurtech dikeylerinde yeni teknolojilere ev sahipliğini yaptığını ve bu alanda dünyadaki toplam portföyün yüzde 10’nuna sahip olduğunu ifade eden İsa Turgut İnci şunları söyledi; “Türkiye’de sigorta teknolojilerinin geliştirilmesi ve girişimlerin aynı şekilde desteklenmesi çok değerli. Özellikle yapay zeka teknolojisi odağında ilerleyen yenilikleri her kadememize entegre edebiliyor olmamız gerekiyor. Finans alanında da Insurtech teknolojileri bize sorunun kaynağını sunuyor ve hareket kapasitemizi maksimize etmemizi sağlıyor. Ayrıca, drone teknolojisi, yapay zeka, blockchain gibi teknolojiler sayesinde sigorta sektörü yeni nesil sistemlere daha hızlı adapte olmaya başladı. Biz de teknopark olarak, Insurtech alanında güçlü bir ekosisteme sahibiz. Bilişim alanında girişimcilerimize oldukça pratik çözümler sunuyoruz aynı zamanda teknopark olarak sigorta alanını dijitalleştiren Insurtech teknolojilerine ülkemizde öncü bir konumdayız.”

Girişimcilere ciddi yatırım desteği

Insurtech Connect fuarında yerel girişimleri uluslararası pazarla buluşturduklarını ifade eden İsa Turgut İnci, “Yerel girişimcilerimizi böylesi büyük fuarda uluslararası pazarla buluşturabilmek, onların dünya ile etkileşimini arttırmak bizler için çok önemli. Fuar, Türkiye’deki bir girişimi dünyadaki sigorta sektörüne sunabiliyor ya da dünyadaki sigorta sektöründe yaşanan bir gelişmeyi Türkiye sigorta sektörüne getirebilmemizi kolaylaştırıyor. Girişimlerinin uluslararasılaşmasını ve ihracat kapasitelerini arttırmalarına destek olmanın yanında ileriki dönemde de onlar için ciddi yatırım desteği sunacak ayrı programlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.