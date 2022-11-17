Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden ‘Slush’ başladı

Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak gösterilen Slush, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başladı. Binlerce katılımcının yer aldığı etkinlikte, YTÜ Yıldız Teknopark yatırımcı ve girişimci görüşmeleri çerçevesinde ‘Slush’da yer aldı.

2008 yılından beri düzenlenen ve yüzlerce ülkeden, binlerce kişinin katıldığı Slush girişimcilik etkinliği, start aldı. 17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Slush, farklı ülkelerdeki girişimcileri, yatırımcıları ve araştırmacıları tek çatı altında toplayan bir organizasyon olarak gösterilmekte. Girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılamak bilinciyle yapılan etkinlikte, girişimciler potansiyel yatırımcılarını bulmakla kalmıyor, kendileri için sınırsız bir network kurma imkanına da erişiyor. Ülkeler arasındaki iş birliğini de kuvvetlendiren dev etkinliğe ise

Türkiye’den katılım sağlayan heyette YTU Startup House ailesi de yer aldı.

“Girişimcileri YTÜ Startup House ile buluşturuyoruz”

Slush’ta girişimcilerle bir dizi görüşmeler yapan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, çalışmalarına hız kesmenden devam ettiklerini ve güçlü markalar oluşturarak ekosistemi büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. İnci, “Bu tür organizasyonlarda mutlaka yer almayı önemsiyoruz çünkü güçlü bağlar kurmak ve küresel çapta faal olmak, girişimcilerimizi besleyebilmemiz açısından şart. Bu ekosisteme kattığımız en önemli değer, ‘YTÜ Startup House’ markamız. Startup House ile yeni bir bilinç ortaya çıkararak, değişime yön vermeye başladık. Markamızla birlikte oluşturduğumuz topluluğumuz, girişimciler için yenilikçi çözümler üretiyor. Girişimleri bir araya getirmenin ve fikirlerinin hayat bulmasını hatta birer unicorna dönüşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca, YTÜ Startup House çatısı altında faaliyet gösteren platformlar aracılığıyla da mentorlerin, girişimcilerin, yatırımcıların ve tüm üyelerin sürekli bilgi, tecrübelerini paylaşabildiği bir alan inşa etmiş olduk. Girişimciyi besleyen önemli bir kurum olarak, bir fikrin doğuşunun ve ürün/hizmet haline gelmesinin oldukça meşakkatli bir süreç olduğunu biliyoruz. Girişimcilere destek olmak için vizyoner duruşumuzu korumaya, onların dinamiğini yakalamak ve heyecanlarını birlikte yaşayabilmek adına bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.