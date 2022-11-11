Dünyanın en büyük enerji gemisi İstanbul’da

Dünyanın en büyük elektrik üreten gemileri arasında “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan” yakıt ikmali için İstanbul Yenikapı açıklarına geldi. 300 metre uzunluğundaki dev gemi enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine gitmesi bekleniyor.

Türk enerji gemi şirketi Karpowership elektrik üreten gemi filosundan en büyükleri arasında yer alan “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan” dünyanın en büyükleri arasında gösteriliyor. Yapımı 18 ayda tamamlanan geminin 50 metre genişliği ve 21 bacası bulunuyor. Görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken gemi 500 MW elektrik üretim yapabilecek. Üretiminden sonra ilk olarak Gana’da görev yapan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapabilen yüzer enerji gemilerinin ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor.

Avrupa ülkelerinin yaklaşan kış dönemi öncesinde enerji tedarikini artırmak için Karpowership’ten elektrik üretimi için gemi talep etti. Elektrik üreten gemilerin 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceği ve bölgesel merkezi ısıtma sistemlerini de destekleyebileceği öngörülüyor. İstanbul’a yakıt ikmali için gelen Gemi’nin anlaşmaya varılması halinde ilk kez bir Türk firması Avrupa ülkesi için gemiden elektrik üretmiş olacak.