Dünyadaki aşıkları mutlu ediyorlar ama onların yüzünü güldüren yok

Antalya’dan dünyanın dört bir yanına Sevgililer Günü için gönderilen çiçekler yola çıktı. Çiçekler önce dev seralardan toplanıyor, ardından kadınların elinde gelen siparişlere göre paketleniyor.

Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderilen çiçekler, yurt içinde de marketler, çiçekçiler ve seyyar satıcılara satılıyor. Çiçek paketleme bölümünde çalışan kadınlar, Sevgililer Günü ve diğer tüm özel günler için tek tek ve özenle işlerini yaparken, paketledikleri her bir çiçek için hayallere dalıyorlar. Özel günlerin perde arkasındaki kahraman kadınları hayatları boyunca eşlerinden hiç çiçek almamanın hüznü içerisindeler. Çiçeklerin içerisinde günlerini geçiren kadınların tek isteği eşlerinin bu 14 Şubat’ta onları hatırlaması. 3 yıldır çiçek paketleme işinde çalışan Hülya Çavdarlı, eşinin ona hiç çiçek almadığını belirterek, “Çiçeklerin içerisindeyim ama eşim özel günlerde bana çiçek almıyor” dedi.

“Türk çiçeğinin kalitesini sevgilere bağ olsun diye dünyaya taşımaya gayret ediyoruz”

Türk çiçeğinin kalitesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını söyleyen çiçek ihracatçısı ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “14 Şubat ile ilgili siparişler bu hafta sonu bitiyor. Yurt dışındaki birçok ülkeye çiçeklerimizi gönderdik. Türk çiçeğinin kalitesini sevgilere bağ olsun diye dünyaya taşımaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren de Türkiye’deki sevgililerin gününü kutlamak için çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Çiçeklerimize, marketlerden, çiçekçilerden ve seyyar satıcılardan ulaşabilirler. Pandemi dönemi sebebiyle çiçek üretenler zor günler geçirdi. Biz de insanlarımızdan çiçek üretenleri düşünmelerini ve sevgilerini belli etmek için ‘bir çiçek yeter’ sloganıyla çiçek hediye etmelerini bekliyoruz. Türkiye’de çiçek tüketim miktarı az. Umuyorum ki özel günler sayesinde çiçek tüketim miktarımız da artar” diye konuştu.

“7-8 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekliyoruz”

14 Şubat için yurt dışına gönderilen çiçeklerden yaklaşık 8 milyon dolarlık bir gelir bekledikleri söyleyen Ali Çandır, “14 Şubat için ağırlıklı olarak Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek ihracatı yaptık. Buradan da 7-8 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekliyoruz. Şimdi hedefimiz Türkiye’de satışların gerçekleşmesi. 14 Şubat’ta genelde gül alınır diye bir algı var. Bizde de aslında yoğun talep gül ama son yıllarda bu biraz değişmeye başladı. Türkiye’de de üretilen çok çeşitli çiçeklerimiz var. Tüketiciler bunları da almaya başladılar. Dolayısıyla hangi çiçek olursa olsun yeter ki kaliteli olsun diye bakıyorlar” şeklinde konuştu.

“Seyfettin Bey, 14 Şubat’ta sizden Sevgililer Günü için çiçek istiyorum”

3 yıldır çiçek sektöründe çalışan ve eşinden hiç çiçek almadığını belirten Hülya Çavdarlı, “14 Şubat geliyor çok yoğunuz. Çiçeklerin içerisindeyim ama eşim özel günlerde bana çiçek almıyor. Bana böyle güzel çiçekler alsın isterim. Alırsa çok mutlu olurum tabiki. Eşimin adı Seyfettin. Seyfettin Bey, 14 Şubat’ta sizden Sevgililer Günü için çiçek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Çiçeğin içerisinde olduğumuz için ben eşime çiçek almayacağım”

Eşiyle beraber çiçek serasında çalışan Mesut Cesur, içerisinde bulundukları için eşine çiçek almayacağını söyleyerek, “Çiçek yetiştiriyoruz, severek yapıyorum. Mevsimlik işçi olarak geldim, eşimle beraber bu çiçek serasında çalışıyoruz. Sevgililer Günü yaklaştığı için bu aralar çok yoğunuz. Çiçeğin içerisinde olduğumuz için ben eşime çiçek almayacağım yemeğe götürmeyi düşünüyorum. Mekanlar açılacak dediler ama bilmiyorum. Açılmazsa çiçek veririm zaten kendi ellerimle topluyorum. Bu vesileyle eşim Semra’nın Sevgililer Günü’nü kutluyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü’n kutlu olsun Semra” açıklamasında bulundu.