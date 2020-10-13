Dünyaca ünlü sahilde ’yüz yüze eğitim’ sakinliği
ANTALYA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ SAHİLİ, RÜZGARLI HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARAN AZ SAYIDA YABANCI TURİSTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GEÇTİĞİMİZ HAFTA VE HAFTA SONU YÜZLERCE TATİLCİYİ AĞIRLAYAN SAHİLDE, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMESİYLE BİRLİKTE YERLİ TURİSTLERİN AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ.
Antalya’nın dünyaca ünlü sahili, rüzgarlı havaya aldırış etmeden denizin ve güneşin tadını çıkaran az sayıda yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta ve hafta sonu yüzlerce tatilciyi ağırlayan sahilde, yüz yüze eğitimin ikinci aşamaya geçmesiyle birlikte yerli turistlerin azlığı dikkat çekti.
Turizmin başkenti Antalya’da Ekim ayının ortasında olunmasına karşın tatilcilerin deniz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 54, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak kaydedildi. Tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek saatteki hızı 10 kilometreye kadar çıkan rüzgarlı havaya karşın denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da sahile yakın kısımdaki yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.
Sahildeki yoğunluk bir önceki aylara nazaran düşerken, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti.
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