Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Başakşehir’de sevenleriyle buluştu

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko’yu ağırladı. Başakşehirliler, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alan Evgeny Grinko’nun birbirinden güzel parçalarını heyecanla dinledi.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinliklerine doludizgin devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Sanatseverler, konserin başlamasından dakikalar önce salonu doldurdu. Yoğun katılımın olduğu konserde Grinko, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Eserlerini bu kez Başakşehirliler için çaldı

“Valse” adlı eseriyle gönüllerde taht kuran Grinko, sevenleri tarafından milyonlarca kez dinlenen parçalarını bu sefer Başakşehirliler için yeniden yorumladı. Grinko, sahne aldığı müzisyenlerle birlikte dinleyenlerine duygusal parçalar çaldı. Birbirinden güzel eserler, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.