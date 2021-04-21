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Dünyaca ünlü koyda, kaçak yapıların yıkımına devam edildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı olarak inşa edilen 32 yapının belediye ekipleri tarafından yıkımına bugün de devam edildi.

Genel 21.04.2021, 15:15
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Dünyaca ünlü koyda, kaçak yapıların yıkımına devam edildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı olarak inşa edilen 32 yapının belediye ekipleri tarafından yıkımına bugün de devam edildi.

Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı 32 yapı için yıkım kararının ardından Menteşe Belediyesine ait iş makineleri ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Üç gün önce başlayan yıkım çalışmaları sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmış ve koyun girişine yapılan barikat Jandarma ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra yıkım başlamıştı. Günübirlik tatilcilerin kara yolundan, yatların denizden gelerek günübirlik tatil yaptıkları Akbük koyunda imar barışı sonrası yapılan ve imar barışını suiistimal eden deniz manzaralı kaçak yapı ve eklentilerin yıkımı geçen yıl başlamış ve bazı yapıların yıkımı yargı kararı ile durdurulmuştu. Yargının yürütmeyi durdurma kararı sonrası imara aykırı yapıların yıkımı üç gün önce tekrar başladı. Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından devam edilen çalışmalar ile 32 yapının tamamı yıkılacak.
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