Dünya zilleri, asırlık tokmaklar ve çekiçler, muhteşem sergiler Büyükçekmece’de

Kültür sanatın kalbinin attığı Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü koleksiyonerlerin birbirinden değerli sergileri dikkat çekiyor. 64 ülkeden bin 500 kültür elçisinin katıldığı Dünyanın En İyi Festivali renkli görüntüler ile başladı.

Kültür Sanat adına her detayın düşünüldüğü Büyükçekmece festivalinde birbirinden değerli sergiler de kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival dahilinde Büyükçekmece’de açılan sergilerden İstanbul Mehmet Zilleri, geçmişten günümüze “Çekiçhanedeki Çekiçler” son olarak da “Eşikten Yükselen Sesler” kapı tokmakları ve kilitleri üç sergi de ziyaretçilerden tam not alırken bir hafta süresince kapıları açık tutacak.

88 ülkeye Türk zilleri gidiyor

Elvin Jones, Paul Kreibich, Art Blakey, Gipsy Kings ve Ralph Salmins gibi dünyaca ünlü müzisyen ve müzik gruplarının tercihi olan “İstanbul Mehmet” zilleri, 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Büyükçekmece’de sanatseverler ile buluştu. İstanbul’un Zilleri sergisinin açılış töreni Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Mehmet Tamdeğer tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde Mehmet Tamdeğer’in oğlu Onur Han Tamdeğer ve baterist Barış Can Çelik’in bateri performansı büyük beğeni topladı. Mehmet Tamdeğer, bugün dünyanın 88 ülkesine bateri zili ihraç ettiğini belirterek; “Benim zillerimin tüm dünyada rağbet görmesinin nedeni hepsinin el yapımı olmasıdır. Benim zillerin bir ressamın tablosu gibidir” ifadesini kullandı.

Festival çerçevesinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galeri açılan Koleksiyoner Burhan Reşid’in “Çekiçhane’deki Çekiçler” sergisi yaklaşık 30 yıldır dünyanın değişik bölgelerinden toplanmış çekiçlerden oluşuyor. Burhan Reşid, dedesinin sıcak demir atölyesinde henüz çocuk yaşta başladığı çekiç koleksiyonunu geliştirerek 4 bin parça ile dünyanın en büyük ikinci koleksiyonu haline getirmeyi başarmış.

Asırlık kapı tokmakları sergisi de ziyarete açıldı

Büyükçekmece’de koleksiyoner Ebru Turhan’ın düzenlediği “Eşikten Yükselen Sesler” isimli kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdanlar sergisi ziyaretçilere açıldı. Turhan, “Kapının süsü olan kapı tokmakları, Anadolu maden sanatımızın en zarif örnekleridir” diyerek serginin önemine vurgu yaptı. Koleksiyonda kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdanlardan oluşan toplam 180 adet eser yer aldı. Büyükçekmece Belediye binasında sergilenen eserlerde insan büstü, hayvansal, bitkisel ve geometrik desenli, el biçimli olmak üzere çeşitli kompozisyonlar içeren modeller sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Büyükçekmece’de açılan birbirinden değerli sergiler 7 Ağustos Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.