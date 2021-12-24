Dünya yıldızı Willy William Türk hayranlarıyla buluştu

Müzik listelerini alt üst eden şarkılara imza atan dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı ve DJ Willy William, Türkiye’ye geldi. BAU Radyo’nun konuğu olan yıldız sanatçı, Türk hayranlarıyla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Milyonları kendine hayran bırakan şarkıları “Mi Gente” ve “Ego” ile tüm listeleri alt üst eden ünlü DJ Willy William, BAU Radyo’da Türk hayranlarıyla bir araya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Future Campus’te bulunan stüdyoya gelen yıldız sanatçı, gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Öğrencilerle birlikte şarkı remixleme deneyimi de gerçekleştiren ünlü DJ, radyo programında mikrofonun başına geçerek, Türkiye’den Türk hayranlarını selamladı.

Kendimi evimde gibi hissettim

Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden ünlü DJ, “ Bu kadar enerjik karşılanacağımı tahmin etmemiştim. Kendimi evimde gibi hissettim. Daha önceden de Türkiye gelmiştim ve çok seviyorum. Daha geniş bir zaman diliminde geldiğimde gezmek ve görmek istediğim yerler var. Türkiye’de daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Türk çayı sevdiğim içecekler arasında ilk beşe girer. Türk yemeklerini çok fazla bilmiyorum ama çay benim tutkum” dedi.

“Beşiktaş’ı destekliyorum”

Daha önce Instagram hesabından 10 numara ve isim baskılı Beşiktaş formasını paylaşan William, “ Beşiktaş’ı biliyorum. Taraftarlarının bana büyük bir sevgisi var. Ben de onları seviyor ve Beşiktaş’ı destekliyorum” dedi.