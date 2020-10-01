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Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?
İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor. İşte Dünya Yaşlılar Günü'nün ortaya çıkış sebebi...
Genel 01.10.2020, 16:30
2001
Dünya yaşlılar günü her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.
İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlı ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiştir.
Son yıllarda nüfusunda meydana gelen artışlara paralel olarak, yaşlıların yaşadığı sağlık sorunlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşlılarımızın daha çok hatırlanması için ülkemizde de kutlanmaktadır.
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|5
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|5
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|3
|4
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|3
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
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|1
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|1
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|1
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|3
|9
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|3
|9
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|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
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|4
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|3
|3
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|3
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|1
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|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
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|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
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|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
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|2
|4
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|3
|4
|9. Atletico Madrid
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|3
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|3
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|1
|3
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|3
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
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|1
|0