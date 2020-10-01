Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya yaşlılar günü her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlı ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiştir.

Son yıllarda nüfusunda meydana gelen artışlara paralel olarak, yaşlıların yaşadığı sağlık sorunlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşlılarımızın daha çok hatırlanması için ülkemizde de kutlanmaktadır.