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Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanıyor. İşte Dünya Yaşlılar Günü'nün ortaya çıkış sebebi...

Genel 01.10.2020, 16:30
2001
Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya yaşlılar günü her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlı ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiştir.

Son yıllarda nüfusunda meydana gelen artışlara paralel olarak, yaşlıların yaşadığı sağlık sorunlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşlılarımızın daha çok hatırlanması için ülkemizde de kutlanmaktadır.

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