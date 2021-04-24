Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar yurda döndü

Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu mağlup ederek dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar, altın madalyayla yurda döndü.

Polonya’da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kilo final müsabakasında önceki gün ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko’yu mağlup ederek altın madalya kazanmış ve Dünya şampiyonu olmuştu. Müsabakanın ardından şampiyon boksörün de aralarında bulunduğu 17 kişilik milli takım kafilesi yurda döndü. Polonya’nın başkenti Varşova’dan kalkan uçak saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Pasaport işlemlerinin ardından milli sporcular yurda giriş yaptı.

“En büyük hedefim olimpiyat”

Şampiyona dönüşü İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar,“Çeyrek finalde Hintli rakibimle, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibiyle karşılaştım. Üçünü de 5-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı’mızı okuttum. Çok mutluyum, ülkeme döndüm. En büyük hedefim olimpiyat. Üç Avrupa şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya diyordum, bunu da başardım. Şimdi Olimpiyatlara inşallah” şeklinde konuştu.

“Üç ay hiç evimizden dışarı çıkmadan antrenmanlara devam ettim”

Korona virüs pandemisinin de hazırlıklarını olumsuz etkilediğini belirten Işıldar, “Bir aylık bir kampımız oldu, Kastamonu’da. Bir buçuk aydır da evimizden uzağız. Bir ay milli takım kampımız oldu. Kastamonu’da bir tesisimiz var, orada kamp yapıyoruz. Daha sonra on beş gün önce Polonya’ya geldik. On beş gündür maçlarımız sürüyor. İlk turda Hintli rakibimi nakavt ederek bir üst tura yükseldim. Orada da Polonyalı rakibimi beş sıfır yendim ve finalde de Rus’la karşılaştım. Yani pandemi dolayısıyla rahat hazırlanamadık. Zaten çok uzun bir zaman evimizde kaldık. O benim için çok büyük bir kayıp, benim için bir günün bile kaybı var. Üç ay hiç evimizden dışarı çıkmadan antrenmanlara devam ettim hocam eşliğinde” dedi.

“Olimpiyattan önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduk”

Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Taşdemir ise “Öncelikle şükürler olsun yurdumuza döndük. Bu pandemi döneminde zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Dünya şampiyonasından geliyoruz genç bayanlar ve genç erkekler Dünya şampiyonasından geliyoruz. Büşra, dünya şampiyonu oldu. Şu anda ulaşabileceğimiz en büyük nokta olimpiyattan önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduk. Tabi bir sporcunun, bir antrenörünün en büyük hedefi olimpiyattır ama işte yaşından dolayı 2024 olimpiyatlarına katılabiliyor. Tabi ki bundan sonraki süreç, ona hazırlanmak” ifadelerini kullandı.