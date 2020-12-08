Dünya nüfusunun yüzde 36'sını bu iki ülke oluşturuyor

1,5 milyara yakın nüfusu ile Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Dünya nüfusunun yüzde 18,42'sini tek başına oluşturan Çin'i, yüzde 17,69'luk oranıyla 1 milyar 384 milyon 426 bin insanın yaşadığı Hindistan takip ediyor. ABD ise 330 milyon nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip 3. ülkesi.

Ülkelerin nüfus miktarını ve yoğunluğunu doğurma oranları ve göç istatistikleri belirliyor. En fazla göç alan ülke ABD olduğu için, nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında ise Almanya ve İngiltere en fazla göç alan ülkeler arasında yer alıyor.





Dünyanın en az nüfuslu ülkesi ise Vatikan'dır. Ülkedeki yerleşik nüfus 900 - 1000 kişi arasındadır. Sealand, Falklan Adaları ve Tokelau da nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu diğer ülkelerdir.





Ülkelerde Ortalama Yaşam Süresi



Bilim ve sağlık alanındaki gelişmeler ile birlikte dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzamıştır. Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu Japonya ve Singapur, Asya kıtasında yer alıyor. Bu iki ülkeyi İtalya, İspanya, İsviçre ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Afrika ise yaşam süresinin en az olduğu kıtadır. Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinin genelinde kadın nüfusu erkeklere göre 2 -6 yıl arası fazla yaşamaktadır. Türkiye, ortalama yaşam süresi en uzun olan ülkeler sırasında 40. sırada yer alıyor.

Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır?

Dünyadaki ülke sayısı, gözlemci ülke statüsünde bulunan Vatikan ve Filistin de dahil olmak üzere 208'dir. Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında ise 53 ülke yer alıyor. Dünyada sınırları içerisinde ülke bulunmayan tek kıta ise Antarktika'dır.



Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117'dir. Afrika kıtasında ise toplam 58 ülke yer alıyor.



İşte tüm dünya ülkeleri ve nüfusları: