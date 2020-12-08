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Dünya nüfusunun yüzde 36'sını bu iki ülke oluşturuyor

2020 yılı itibariyle dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 800 milyona ulaştı. 208 ülkenin toplamını ifade eden bu nüfusun üçte birinden fazlasını ise sadece 2 ülke oluşturuyor. Çin ve Hindistan'ın toplamı tüm dünya nüfusunun yüzde 36'sını oluşturuyor. Sizin için ülkelerin nüfus miktarını ortalama yaşam süresini derledik.

Genel 08.12.2020, 13:17 08.12.2020, 14:06
2008
Dünya nüfusunun yüzde 36'sını bu iki ülke oluşturuyor
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1,5 milyara yakın nüfusu ile Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Dünya nüfusunun yüzde 18,42'sini tek başına oluşturan Çin'i, yüzde 17,69'luk oranıyla 1 milyar 384 milyon 426 bin insanın yaşadığı Hindistan takip ediyor. ABD ise 330 milyon nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip 3. ülkesi.

Ülkelerin nüfus miktarını ve yoğunluğunu doğurma oranları ve göç istatistikleri belirliyor. En fazla göç alan ülke ABD olduğu için, nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında ise Almanya ve İngiltere en fazla göç alan ülkeler arasında yer alıyor.



Dünyanın en az nüfuslu ülkesi ise Vatikan'dır. Ülkedeki yerleşik nüfus 900 - 1000 kişi arasındadır. Sealand, Falklan Adaları ve Tokelau da nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu diğer ülkelerdir.



Ülkelerde Ortalama Yaşam Süresi

Bilim ve sağlık alanındaki gelişmeler ile birlikte dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzamıştır. Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu Japonya ve Singapur, Asya kıtasında yer alıyor. Bu iki ülkeyi İtalya, İspanya, İsviçre ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Afrika ise yaşam süresinin en az olduğu kıtadır. Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinin genelinde kadın nüfusu erkeklere göre 2 -6 yıl arası fazla yaşamaktadır. Türkiye, ortalama yaşam süresi en uzun olan ülkeler sırasında 40. sırada yer alıyor.

Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 

Dünyadaki ülke sayısı, gözlemci ülke statüsünde bulunan Vatikan ve Filistin de dahil olmak üzere 208'dir. Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında ise 53 ülke yer alıyor. Dünyada sınırları içerisinde ülke bulunmayan tek kıta ise Antarktika'dır.


Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117'dir. Afrika kıtasında ise toplam 58 ülke yer alıyor.
 

İşte tüm dünya ülkeleri ve nüfusları:

Sıra

Ülke (veya bağımlı bölge)

Nüfus

% dünya nüfusuna
oranı

Dünya

7.832.114.000

%100

1

Çin

1.441.400.838

%18,42

2

Hindistan

1.384.426.000

%17,69

3

ABD

331.002.651

%4,25

4

Endonezya

273.523.615

%3,51

5

Pakistan

220.892.340

%2,84

6

Brezilya

212.559.417

%2,73

7

Nijerya

206.139.589

%2,65

8

Bangladeş

165.224.144

%2,11

9

Rusya

145.934.862

%1,87

10

Meksika

128.932.104

%1,66

11

Japonya

126.476.591

%1,62

12

Etiyopya

114.963.383

%1,48

13

Filipinler

109.581.078

%1,41

14

Mısır

102.334.404

%1,31

15

Vietnam

97.338.984

%1,25

16

Kongo DC

89.561.403

%1,15

17

Türkiye

84.635.275

%1,08

18

İran

84.344.884

%1.078

19

Almanya

83.870.436

%1.07

20

Birleşik Krallık

67.886.011

%0,87

21

Fransa[1]

67.075.000

%0,86

22

Tayland

66.501.015

%0,85

23

İtalya

60.461.826

%0,77

24

Tanzanya

59.734.218

%0,77

25

Güney Afrika

59.308.690

%0,76

26

Myanmar

54.409.800

%0,70

27

Kenya

53.771.296

%0,69

28

Güney Kore

51.280.665

%0,66

29

Kolombiya

50.882.891

%0,65

30

İspanya

47.100.396

%0,60

31

Uganda

45.741.007

%0,59

32

Arjantin

45.195.774

%0,58

33

Cezayir

43.851.044

%0,56

34

Sudan

43.849.269

%0,56

35

Ukrayna

43.733.762

%0,56

36

Irak

40.222.493

%0,52

37

Afganistan

38.928.346

%0,50

38

Polonya

37.846.611

%0,49

39

Kanada

37.742.154

%0,48

40

Fas

36.910.560

%0,47

41

Suudi Arabistan

34.813.871

%0,45

42

Özbekistan

34.100.100

%0,44

43

Peru

32.971.854

%0,42

44

Angola

32.866.272

%0,42

45

Malezya

32.365.999

%0,42

46

Mozambik

31.255.435

%0,40

47

Gana

31.072.940

%0,40

48

Yemen

29.825.964

%0,38

49

Nepal

29.136.808

%0,37

50

Venezuela

28.435.940

%0,37

51

Madagaskar

27.691.018

%0,36

52

Kamerun

26.545.863

%0,34

53

Fildişi Sahili

26.378.274

%0,34

54

Kuzey Kore

25.778.816

%0,33

55

Avustralya

25.500.000

%0,33

56

Nijer

24.206.644

%0,31

57

Tayvan[2]

23.807.668

%0,31

58

Sri Lanka

21.413.249

%0,28

59

Burkina Faso

20.903.273

%0,27

60

Mali

20.250.833

%0,26

61

Romanya

19.237.621

%0,25

62

Malavi

19.129.952

%0,25

63

Şili

19.116.201

%0,24

64

Zambiya

19.010.000

%0,24

65

Kazakistan

19.001.000

%0,24

66

Guatemala

17.915.568

%0,23

67

Ekvador

17.643.054

%0,23

68

Suriye

17.500.658

%0,22

69

Hollanda

17.134.923

%0,22

70

Senegal

16.743.927

%0,22

71

Kamboçya

16.670.494

%0,21

72

Çad

16.425.864

%0,21

73

Zimbabve

14.862.924

%0,19

74

Belçika

14.800.000

%0,19

75

Küba

11.327.208

%0,15

76

Güney Sudan

11.296.000

%0,15

77

Gine

10.824.200

%0,14

78

Tunus

10.777.500

%0,14

79

Yunanistan

10.724.599

%0,14

80

Çekya

10.693.939

%0,14

81

Ruanda

10.537.222

%0,14

82

Somali[3]

10.496.000

%0,13

83

Haiti

10.413.211

%0,13

84

İsveç

10.338.368

%0,13

85

Benin

10.323.000

%0,13

86

Burundi

10.304.520

%0,13

87

Portekiz

10.276.617

%0,13

88

Bolivya

10.203.254

%0,13

89

Azerbaycan

10.116.292

%0,13

90

Macaristan

9.772.756

%0,13

91

Dominik Cumhuriyeti

9.445.281

%0,12

92

Beyaz Rusya

9.408.400

%0,12

93

Avusturya

8.902.600

%0,11

94

Papua Yeni Gine

8.606.000

%0,11

95

İsviçre

8.603.899

%0,11

96

Honduras

8.385.072

%0,11

97

Birleşik Arap Emirlikleri

8.264.070

%0,11

98

İsrail

8.051.200

%0,10

99

Tacikistan

8.000.000

%0,10

100

Sierra Leone

7.901.454

%0,10

-

Hong Kong[4] (Çin)

7.173.900

%0,092

101

Sırbistan[5]

6.963.764

%0,089

102

Bulgaristan

6.951.482

%0,089

103

Paraguay

6.672.631

%0,086

104

Laos

6.580.800

%0,085

105

Ürdün

6.473.600

%0,083

106

Eritre

6.333.000

%0,081

107

Libya

6.202.000

%0,080

108

Togo

6.191.155

%0,080

109

El Salvador

6.183.000

%0,079

110

Nikaragua

6.071.045

%0,077

111

Danimarka

5.822.763

%0,075

112

Kırgızistan

5.551.900

%0,071

113

Finlandiya

5.528.390

%0,071

114

Slovakya

5.457.873

%0,070

115

Norveç

5.367.580

%0,069

116

Singapur

5.310.000

%0,068

117

Türkmenistan

5.250.000

%0,067

118

Yeni Zelanda

5.100.000

%0,066

119

İrlanda

4.921.500

%0,063

120

Lübnan

4.822.000

%0,062

121

Kosta Rika

4.667.096

%0,060

122

Orta Afrika Cumhuriyeti

4.616.000

%0,059

123

Kongo Cumhuriyeti

4.448.000

%0,057

-

Filistin[6]

4.420.549

%0,057

124

Liberya

4.294.000

%0,055

125

Hırvatistan

4.076.246

%0,052

126

Umman

3.831.553

%0,049

127

Gürcistan[7]

3.716.921

%0,048

-

Porto Riko[8] (ABD)

3.667.084

%0,047

128

Kuveyt

3.582.054

%0,046

129

Moritanya

3.461.041

%0,044

130

Panama

3.405.813

%0,044

131

Bosna-Hersek

3.301.000

%0,042

132

Uruguay

3.286.314

%0,042

133

Ermenistan

3.024.100

%0,039

134

Arnavutluk

2.821.977

%0,036

135

Litvanya

2.793.471

%0,036

136

Moğolistan

2.754.685

%0,035

137

Jamaika

2.711.476

%0,035

138

Moldova

2.681.735

%0,034

139

Katar

2.155.446

%0,028

140

Namibya

2.113.077

%0,027

141

Kuzey Makedonya

2.077.132

%0,027

142

Lesotho

2.074.000

%0,027

143

Slovenya

2.060.589

%0,026

144

Botsvana

2.024.904

%0,026

145

Letonya

2.013.400

%0,026

146

Gambiya

1.849.000

%0,023

147

Kosova

1.795.666

%0,023

148

Gine-Bissau

1.704.000

%0,022

149

Gabon

1.672.000

%0,021

150

Ekvator Ginesi

1.622.000

%0,021

151

Trinidad ve Tobago

1.328.019

%0,017

152

Estonya

1.286.540

%0,017

153

Mauritius

1.257.900

%0,016

154

Esvatini

1.250.000

%0,016

155

Bahreyn

1.234.571

%0,016

156

Doğu Timor

1.066.409

%0,014

157

Cibuti

864.618

%0,011

158

Kıbrıs Cumhuriyeti[10]

862.000

%0,011

159

Fiji

858.038

%0,011

-

Réunion (Fransa)

821.136

%0,011

160

Guyana

784.894

%0,010

161

Bhutan

737.320

%0,0094

162

Komorlar

724.300

%0,0093

163

Lüksemburg

626.108

%0,0080

164

Karadağ

620.029

%0,0080

-

Makao[11] (Çin)

582.000

%0,0075

-

Batı Sahra[12]

567.000

%0,0073

165

Solomon Adaları

561.000

%0,0072

166

Surinam

534.189

%0,0069

167

Malta

493.559

%0,0063

168

Yeşil Burun Adaları

491.875

%0,0063

-

Guadeloupe (Fransa)

403.355

%0,0052

-

Martinik (Fransa)

394.173

%0,0051

169

Brunei

393.162

%0,0050

-

Kuzey Kıbrıs

376.284

%0,0048

170

İzlanda

364.134

%0,0047

171

Bahamalar

351.461

%0,0045

172

Maldivler

317.280

%0,0041

173

Belize

312.971

%0,0040

174

Barbados

274.200

%0,0035

-

Fransız Polinezyası (Fransa)

268.270

%0,0034

175

Vanuatu

264.652

%0,0034

-

Yeni Kaledonya (Fransa)

258.958

%0,0033

-

Fransız Guyanası (Fransa)

229.040

%0,0029

-

Mayotte (Fransa)

212.600

%0,0027

176

Samoa

187.820

%0,0024

177

São Tomé ve Príncipe

187.356

%0,0024

178

Saint Lucia

166.526

%0,0021

-

Guam (ABD)

159.358

%0,0020

-

Curaçao (Hollanda)

150.563

%0,0019

179

Saint Vincent ve Grenadinler

109.000

%0,0014

180

Kiribati

106.461

%0,0014

-

ABD Virjin Adaları (ABD)

106.405

%0,0014

181

Grenada

103.328

%0,0013

182

Tonga

103.036

%0,0013

-

Aruba (Hollanda)

101.484

%0,0013

183

Mikronezya Federal Devletleri

101.351

%0,0013

-

Jersey (UK)

97.857

%0,0013

184

Seyşeller

90.945

%0,0012

185

Antigua ve Barbuda

86.295

%0,0011

-

Man Adası (UK)

84.497

%0,0011

186

Andorra

76.246

%0,00098

187

Dominika

71.293

%0,00092

-

Bermuda (UK)

64.237

%0,00082

-

Guernsey (UK)

62.431

%0,00080

-

Grönland (Danimarka)

56.370

%0,00072

-

Kuzey Mariana Adaları (ABD)

56.200

%0,00072

188

Marshall Adaları

56.086

%0,00072

-

Amerikan Samoası (ABD)

55.519

%0,00071

-

Cayman Adaları (UK)

55.456

%0,00071

189

Saint Kitts ve Nevis

54.000

%0,00069

-

Faroe Adaları (Danimarka)

48.244

%0,00062

-

Sint Maarten (Hollanda)

40.614

%0,00052

-

Saint Martin (Fransa)

36.979

%0,00047

190

Lihtenştayn

36.842

%0,00047

191

Monako

36.136

%0,00046

192

San Marino

32.382

%0,00042

-

Turks ve Caicos Adaları (UK)

31.458

%0,00040

-

Cebelitarık (UK)

29.752

%0,00038

-

Britanya Virjin Adaları (UK)

29.537

%0,00038

-

Åland (Finlandiya)

28.502

%0,00037

-

Hollanda Karayipleri (Hollanda)

21.133

%0,00027

193

Palau

20.901

%0,00027

-

Cook Adaları (NZ)

14.974

%0,00019

-

Anguilla (UK)

13.452

%0,00017

-

Wallis ve Futuna (Fransa)

11.700

%0,00015

194

Nauru

11.000

%0,00014

195

Tuvalu

10.200

%0,00013

-

Saint Barthélemy (Fransa)

8.938

%0,00011

-

Saint Pierre ve Miquelon (Fransa)

6.081

%0,000078

-

Montserrat (UK)

4.922

%0,000063

-

Saint Helena (UK)

4.000

%0,000051

-

Svalbard ve Jan Mayen (Norveç)

2.655

%0,000034

-

Falkland Adaları (UK)

2.563

%0,000033

-

Christmas Adası (Avustralya)

1.928

%0,000025

-

Norfolk Adası (Avustralya)

1.756

%0,000023

-

Niue (NZ)

1.520

%0,000020

-

Tokelau (NZ)

1.400

%0,000018

196

Vatikan

850

%0,000011

-

Cocos Adaları (Avustralya)

555

%0,0000071

-

Pitcairn Adaları (UK)

50

%0,00000064
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14°
parçalı az bulutlu