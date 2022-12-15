Dünya Kupası heyecanı saç ekim sektörünü hareketlendirdi

Dünya Kupası heyecanı saç ekimi sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Türkiye’ye gelen birçok turist, hayranı oldukları futbolcuları örnek alarak saç ekimi yaptırdı. Ardından Katar’a giden turistler, yeni saç sitiliyle Dünya Kupası’nı heyecanını yaşadı.

Dünya Kupaları tarihine bir göz attığımızda farklı futbolcuların değişik saç stilleri ile ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu sene Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da durum farklı olmadı. Birçok futbolcu değişik saç stilleri ve kafalarına kazıttıkları ülke bayrakları ile gündeme geldi. Bu sene Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesi ve kış aylarına da denk gelmesi sonucu saç ekimi sektöründe Dünya Kupasına bağlı olarak bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Saç ekimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye’ye turnuva başlamadan hemen önce gelen birçok turist hayranı oldukları futbolcuların saç şekillerine göre saç ekimi operasyonları yaptırdı.

“Ülke olarak Dünya Kupası’nda katılamasak da, ektiğimiz saçlar turnuvanın her yerinde”

Medikal Direktör Mehmet Hanifi Kutlar Dünya Kupası’na bağlı olarak birçok turistin seyahat planlarını Türkiye üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Dünya Kupası’nda özellikle Amerika, Fransa, Belçika, Portekiz gibi ülkelerin taraftarları ülkelerine dönmeden önce destinasyonlarını Türkiye üzerinden planladılar. Bu planda da aslan payının sağlık turizmi ile ilişkili olduğu görülüyor. Özellikle saç ekimi, göz tedavileri ve diş tedavileri gibi kısa süreli işlemler talep açısından başı çekiyor. Dünya Kupası’na katılan takımların taraftarlarının bir kısmı ise turnuva öncesinde bu işlemleri planlamıştı. Hatta Faslı bir misafirimiz saç çizgisinin Fransız futbolcu Olivier Giroud gibi olmasını istemişti. Ülke olarak maalesef Dünya Kupası’na katılamadık fakat bizim ektiğimiz saçlar yaptığımız dişler turnuvada sahada, tribünde, her yerdelerdi. Bu tarz ilginç bir Olivier Giroud anımız olmuştu. Misafirimizin saçlarını ektik ve o şekilde Katar’a Dünya Kupasına yolladık” diye konuştu.

“Dünya kupası öncesi saç ektirmek isteyenler seyahat planlarını Türkiye üzerinden yaptı”

Dünya Kupası’nın geçtiğimiz dönemlerde de saç ekimi sektörüne olumlu yönde etki ettiğini fakat bu sene Dünya Kupası takviminin saç ekimine uygun bir sezonla aynı sürece denk gelmesiyle oldukça fazla yoğunluk oluştu. Medikal Direktör Mehmet Hanifi Kutlar, bazı turistlerin turnuvadan önce geldiğini bazılarının da turnuvadan sonra geleceklerini belirterek, “Fas’tan ciddi sayıda misafirlerimiz geliyor. Özellikle Fransa’da yaşayan Faslı ve Tunuslu vatandaşlar çok fazla geliyor. Dünya Kupası futbolcuların saçları ile ön plana çıktığı bir turnuva olmuştur. 1998 Dünya Kupası’ndan bu yana çok enteresan saç modelleri olmuştur. O yüzden de saç ekimine katkısı zaman zaman olmuştur. Fakat bu sene turnuvanın Katar’da olması ekstra bir yoğunluk sebebi olduğu gözlemlendi. Şu anda sezon olarak da saç ekimine uygun bir sezonda olduğumuz için, aynı zamanda Dünya Kupasında Katar’dan misafirlerimizin seyahat planlarını Türkiye üzerinden Katar’a, Katar üzerinden Türkiye’ye olacak şekilde ayarlamaları yoğunluğu arttırmıştır. Bir kısım misafirimiz turnuvadan önce geldi. Şimdi birde turnuvadan sonra gelen grubumuz olacak” dedi.