Dünya Kupası Çılgınlığı etkinliğinde sporseverlere ödüller dağıtılacak

Aracı kurum Vantage, World Cup Craze (Dünya Kupası Çılgınlığı) etkinliğinde, kazanan ekibi tahmin edenlere her maçta ödüller dağıtacağını duyurdu.

Uluslararası çok varlıklı aracı kurum Vantage, 2022 Dünya Kupası yaklaşırken Dünya Kupası Çılgınlığı etkinliğini düzenlediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulamadan alım satım yapanlar, kazanan ekibi tahmin edip her maçta ödüller kazanabilecek. Tüm etkinlik boyunca toplam 64 maçla Dünya Kupası Çılgınlığı spor tutkunları, takımları ve sonuçları takip edebilecek. Kazananlar, etkinliğin 23 Aralık tarihinde sona ermesinin ardından açıklanacak.