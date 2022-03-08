Dünya Kadınlar Günü’nde pilates ve fitness salonu açıldı

Zeytinburnu’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel pilates ve fitness salonu açıldı. Zeytinburnu Buz Pisti içerisine açılan salon, kadınlara ücretsiz olarak eğitim alıp spor yapabilme imkanı sunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde pilates ve fitness salonları açıldı. Zeytinburnu Buz Pisti içerisinde hizmete başlayan pilates ve fitness salonlarında kadınlar randevu alarak ücretsiz bir şekilde hem uzman hocalar tarafından eğitim alabilecek hem de spor yapabilecek. Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı.

“İlk defa fitness salonunu yine kadınlarımız için ücretsiz kullanıma açık olacak”

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Zeytinburnu kadın örgütleriyle, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla, kadın meclisimizle mekanın açılışı için bir aradayız. Daha önce Zeytinburnu’nda 3 farklı yerde Zeytinburnu’ndaki kadınların ücretsiz yararlanabildiği pilates salonumuz vardı. Dördüncüsünü Zeytinburnu Buz Pisti’nde açıyoruz. Ama ayrıca ilk defa fitness salonunu yine kadınlarımız için ücretsiz kullanıma açık olacak şekilde fitness salonunu hep birlikte gezeceğiz. Zeytinburnu’ndaki bütün kadınlarımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Ev hanımı olan 48 yaşındaki Birsen Akın, “Elimden geldiği kadarıyla evde spor yapıyorum. Ama burası açıldı, benim evime de yakın. İnşallah gelip yapacağım. Daha önce pilates denemiştim. Biraz ara vermiştim. 2 tane kızım var. Dün başka bir yere kayıt yaptırmıştı, hemen onu iptal etti, buraya başlayacak” dedi.