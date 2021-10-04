Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de çocuklarla birlikte kutlandı

Dünya Hayvanları Koruma Günü, 4 Ekim Pazartesi günü Kadıköy’de çocukların katılımıyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada, Kadıköy Belediyesi’nin çocuk yuvalarındaki çocuklar, hayvan dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanların da yaşama hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için, ilçede bulunan çocuk yuvalarında bir etkinlik düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 3 ila 6 yaş arası çocuklar hayvan dostlarıyla buluştu ve eğlenceli vakit geçirdi.

“Satın alma sahiplen”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesaplarından bugüne özel bir paylaşımda bulunarak “satın alma sahiplen” vurgusu yaptı. Odabaşı paylaşımında, “Birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü vesilesiyle bir kez daha hatırlayalım, karşılıksız sevgi ve daimi dostluk için satın alma sahiplen.” sözlerine yer verdi.

Etkinlikte, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ve Tanısan Seversin Derneği iş birliğiyle bir eğitim atölyesi düzenlendi. İlçedeki tüm çocukların uzun vadede yararlanacağı eğitimde, Kadıköy Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya çocuklara köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verdi ve köpeklerin vücut dilini anlattı. Çocuklar, Manavgat’ta çıkan yangında yaralı bir şekilde kurtarılan ve tedavisi yaptırılarak Yücekaya tarafından sahiplenilen keçi Cici ile tanıştı. Yücekaya’nın eğittiği terapi köpekleri Leydi ve Beti de çocuklarla keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, yeni tanıştıkları hayvan dostlarıyla birlikte koştu, oynadı ve onları besledi.

“Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüyecek”

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete hayvan sevgisi üzerinden yaptığı konuşmasında, “Bu anlamlı günü çocuklarla kutlamak istedik. Burada uzman eğitmenlerimizle birlikteyiz. Çocuklarımıza hayvan dostlarımızla nasıl iletişim kurulur, vücut dilleriyle aslında ne anlatmak istiyorlar, korkularını nasıl aşacaklar gibi konularda bilgi veriyoruz. Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisini aşılatmak ve hayvan sevgisiyle büyümelerine katkı sağlamak. Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarında başladığımız bu eğitimlerimizi, uzun vadede Kadıköy ilçesi genelinde bütün eğitim kurumlarıyla yapacağımız iş birliğiyle tüm çocuklara yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.