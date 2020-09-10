Dünya genelinde korona virüs vak’a sayısı 28 milyonu aştı

Dünya genelinde korona virüs salgınında vak’a sayısı 28 milyon 35 bin 685’e, toplam can kaybı 908 bin 182’ye ulaştı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya genelinde toplam vak’a sayısı 28 milyon 35 bin 685’e, toplam can kaybı 908 bin 182’ye ulaştı. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 20 milyon 112 bin 550’ye yükseldi.

Salgının merkez üssü ABD’de vak’a sayısı 7 milyona yaklaşıyor

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vak’a ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. Vak’aların en fazla görüldüğü ABD’de 6 milyon 549 bin 475 kişi Covid-19’a yakalandı, 195 bin 239 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’nin ardından en fazla vak’a görülen ülkeler arasında Hindistan 4 milyon 465 bin 863 ile ikinci sırada bulunuyor. Hindistan’ı 4 milyon 199 bin 332 ile Brezilya, 1 milyon 41 bin 370 vak’a ile Rusya, 702 bin 776 vak’a ile Peru takip ediyor.