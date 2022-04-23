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Dünya çocukları Eyüpsultan’da iftar sofrasında buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan’da düzenlenen Dünya Çocuklarıyla İftar programında yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza daha güzel daha iyi daha adil bir dünya bırakabilme amacımızı bugün vesilesiyle de zikretmek istiyorum” dedi.

Genel 23.04.2022, 23:08
Dünya çocukları Eyüpsultan’da iftar sofrasında buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan’da düzenlenen Dünya Çocuklarıyla İftar programında yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza daha güzel daha iyi daha adil bir dünya bırakabilme amacımızı bugün vesilesiyle de zikretmek istiyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar programında dünya çocuklarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve davetliler katıldı. Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında farklı ırklardan yüzlerce çocuk bir araya gelerek, doyasıya eğlendi. Düzenlenen programda Osman Nuri Kabaktepe çocuklarla tek tek kucaklaşarak onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Programda, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistanlı çocuklar, yöresel gösteriler yaptı.

“Hem egemenliğimizi hem de çocuklarımızın bayramını bir araya getirdiğimiz bir gün”

Düzenlenen program sonrası bir konuşma gerçekleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Öncelikle çocuklarımızı ben de alkışlıyorum. 23 Nisan bizim için iki tane önemli anlam ifade ediyor. Bugünümüzde en büyük amiral gemilerinden kurucu irademizle temsil ettiğimiz Büyük Millet Meclisimizin açılış yıldönümü olması hasebiyle bizim için çok önemli bir gün. Aynı zamanda bugün bizim çocuk bayramımız. Hem egemenliğimizi hem de çocuklarımızın bayramını bir araya getirdiğimiz bir gün. Biz de 23 Nisan vesilesiyle Türkiye’mizde misafir olan dünya çocuklarıyla bir iftar edelim hem de 23 Nisan’ı birlikte kutlayalım istedik” şeklinde konuştu

“Amacımız çocuklarımıza daha güzel, daha adil bir dünya bırakabilmek”

Programa yaklaşık 25 ülkeden misafirin katıldığını belirten Kabaktepe, “Yaklaşık 25 farklı ülkeden çocuklarımız var. Onlara da ailelerinde teşekkür ediyorum. Dünya çocuklara miras bırakacağımız bir anlayışla değil çocuklarımızdan emanet aldığımız bir anlayışla yönetmeyi ve yaşamayı hak etmesi bir gezegenimiz. Bu sorumlukla çocuklarımıza daha güzel daha iyi daha adil bir dünya bırakabilme amacını bugün vesilesiyle de zikretmek istiyorum. Tüm çocuklara hem Türkiye’mizdeki hem Türkiye’mizde misafir olan dünya çocuklarımıza hem de dünyadaki tüm çocuklarımızın neşe, huzur, mutlu bir yaşam sürmesini bugün vesilesiyle temenni ediyorum. Yaklaşık 600 üzerinde misafirimiz var. 23-24 ülkeden katılan çocuklarımız var. Bir kısmı yeni gelmiş Türkiye’mize bir kısmı Türkiye’mizde olan Afrika’dan da var Asya’dan da var Avrupa’dan da var, Balkanlar’dan var. Tüm ülkelerden çocuklarımız var. Onların da kısa performanslarını izledik. Şimdi onlarla beraber iftar yapacağız” diye konuştu.

“Böyle güzel bir bayram ortamında bulunmak bizim için bir şeref”

60 gündür Türkiye’de olan ve böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olan Maşarava Oksana, “Duygularımızı soracak olursanız, duygularımız karışık. Böyle güzel bir bayram ortamında bulunmak bizim için bir şeref. Biz çok mutluyuz şu anda. Sizin çocuklarınızı tebrik etmek istiyorum. Ama tabi ki aynı anda üzüntü de hissediyoruz. Çünkü bizim birçok çocuğumuz Ukrayna’da şu anda. Bombaların altında. Sığınaklarda. Kiminin suyu yok, kiminin yiyeceği yok. Onun için biz de biran önce bizim de çocuklarımız barışçıl bur ortamda bulunsun istiyoruz. Şöyle bir ortamda olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Ben çok teşekkür etmek istiyorum bizi davet ettiğiniz için. Biz 60 gün oldu buraya geleli ve biz ilk defa böyle güzel bir programa katılıyoruz çocuklarla. Çocuklarımız için bir renk oldu. Şenlik oldu. Onları mutlu görmek bizim için çok önemli” dedi.

Bugün kendini iyi hissettiğini söyleyen Vilademir Vaşayev, “Bugün, ben kendimi iyi hissediyorum. Türkiye’de bugün güzel bir bayram tebrik ediyorum. Bayramınızı çok sevdim. Çok beğendim. Davet için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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