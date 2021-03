Dünya Cimnastik Şampiyonu’ndan Akhisarlı kadınlara sabah sporu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Dünya Cimnastik Şampiyonu ve Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Akhisar Belediyesi organizasyonunda kadınlara sabah sporu yaptırdı.

Kadınların istediklerinde ve inandıklarında her şeyi başarabileceklerine vurgu yapan Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; güçlü ve emekçi kadınlarla bir araya geldiğimiz bir program organize ettik. Bugün Kayalıoğlu Mahallesinde kadınlarla beraber çok güzel bir etkinliğe imza attık. Bizim için önemli olan güçlü kadınları ortaya çıkarmak ve onların her alandaki güçlerini gösterebilmek. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bizlere her fırsatta destek olan Akhisar Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar, Akhisar Belediyesi’nin böyle anlamlı bir günde, anlamlı bir projeye destek verdiği için teşekkürlerini iletti.