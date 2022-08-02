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Dünya çapında firmalarla çalışan Türk iş kadını Yıldız Kalas Çanakkale’de zeytinyağı üretecek

Dünya çapında demir hurda yaparak küresel oyuncu olmaya çalışan Yıldız Kalas gözünü zeytinyağına dikti. Çanakkale’de alınan araziler ile zeytin üretimine geçerek zeytinyağı işine başlanacak.

Genel 02.08.2022, 12:55
Dünya çapında firmalarla çalışan Türk iş kadını Yıldız Kalas Çanakkale’de zeytinyağı üretecek

Dünya çapında demir hurda yaparak küresel oyuncu olmaya çalışan Yıldız Kalas gözünü zeytinyağına dikti. Çanakkale’de alınan araziler ile zeytin üretimine geçerek zeytinyağı işine başlanacak.

Çalıştığı firmayla dünya genelinde demir hurda toplayarak Almanya’daki ayrıştırıcı şirketine gönderen Türk iş kadını Yıldız Kalas, gözünü zeytinciliğe dikti. Sağlık alanında da çalışan Kalas, iş alanını genişletmeyi hedefliyor. Çanakkale Geyikli’de 43 dönüm hazır zeytinlik alan Türk iş kadını, 200 kişiyi istihdam edecek. Ekonomiye de katkı sunacak Türk iş kadını, kasım ayında toplanan zeytinlerle taş ezme zeytinyağı üretecek.

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