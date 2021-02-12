Dünya başkentlerini bir araya getiren Covid-19 Platformu’na Ankara öncülük ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan “Covid-19’a Karşı Dünya Başkentleri Platformu”, dünya başkentlerinin belediye başkanlarının çalışmalarını ve hizmetlerini paylaşarak ortak mücadele sağlamayı amaçlıyor.

44 başkenti Covid-19 salgını ile mücadele konusunda “www.capitalsinitiative.org” internet sitesi ile bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, güncel haber ve gelişmeleri bu platform üzerinden paylaşıyor. 102 dilde yayınlanan ortak platformda yaklaşık 1 yıldır Covid-19 salgını ile yapılan mücadele hakkında deneyimlerini paylaşan 44 dünya başkenti, desteğe ihtiyacı olan diğer başkentlere de yardımcı oluyor.

’Covid-19’a Karşı Dünya Başkentleri Platformu’nda başkentlerdeki yerel yönetimler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşılırken, günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşıldığı platformda salgın hastalığa karşı 800’den fazla makale ve alınacak önlemler otomatik çeviri ile 102 dilde yayınlanıyor. Uluslararası medyadan alınan salgına yönelik haberlerin yanı sıra uluslararası makalelerin de yer aldığı bilgiler anında Türkçe’ye çevrilirken, çoklu dil desteği sayesinde tüm dünyadan da takip edilebiliyor. İnternet sitesinde dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar platforma yüklenerek anlık olarak paylaşılıyor.

Korona virüsle mücadelede Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm çalışmaların da paylaşıldığı platformda şu başkentler yer alıyor:

“Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, Maputo, Moskova, Nur- Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Shenzhen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Batur, Vaşington, Viyana, Zagreb ve Phnom Penh.”