Dünya Alpagut Şampiyonası 2021’e ertelendi
SON İKİ YILDIR AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE YAPILAN VE ÜÇÜNCÜSÜNÜN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE KASIM AYINDA BURSA’DA YAPILMASI PLANLANAN DÜNYA ALPAGUT ŞAMPİYONASI, COVİD 19 SALGINI SEBEBİYLE 2021 YILI NİSAN AYINA ERTELENDİ.
Son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kasım ayında Bursa’da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını sebebiyle 2021 yılı Nisan ayına ertelendi.
Türk milletinin Ata Sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30’u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Dünya Şampiyonası son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştiriliyordu. 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 20-22 Kasım 2020’de yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli’nin katılımıyla Şubat ayında düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurulmuştu.
Bursa’da 40’ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası da Covid 19 salgınına takıldı. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehlikesinin henüz geçmemiş olması sebebiyle şampiyonanın 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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