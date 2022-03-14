banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dünden günümüze 14 Mart Tıp Bayramı

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilir, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi ile günümüzdeki yansımalarına değindi.

Genel 14.03.2022, 15:25
Dünden günümüze 14 Mart Tıp Bayramı

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilir, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi ile günümüzdeki yansımalarına değindi.

14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinlik ve kutlamalarla devam ediyor. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bu etkinlik haftasının, sağlık çalışanlarının bütün sorunlarının tartışıldığı, çözüm yolarının arandığı ve ileriye dönük öngörü ve analizlerin yapılarak ülke sağlık yönetimi sistemi içerisinde yer aldığı paylaşımların yapıldığı bir hafta olarak kutlandığını ifade etti.

Tıp Bayramı’nın tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ayhan Bilir, “Padişah 2’nci Mahmut döneminde, tıp öğreniminin ayrı okullarda verilmesi gerektiğine inanan Mustafa Behçet Bey’in uğraşları sonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk cerrahhanesi 14 Mart 1827’de Şehzadebaşı’nda bulunan Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kuruldu. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, günümüzde Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

Tıp Bayramı’nın 1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü kutlandığını hatırlatan Prof. Dr. Bilir, bunun sebebinin Türkçe tıp derslerinin bu tarihte başlaması olduğu fakat zamanla bu uygulamadan vazgeçildiğini belirtirken, ilk kutlamanın 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Bilir, o dönem yaşanan tarihsel olayı şu cümlelerle anlattı:

“Canlarını milli mücadele için feda ettiler”

“Üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmışlar bu protestoya devrin ünlü doktorları da destek vererek işgali protesto etmişlerdi. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurtlarını savunma hareketi olarak başladı. Daha sonra bu ruhun temsilcileri, yeni ve bağımsız bir devletin kurulma kadrolarının da şekillendiği Çanakkale de Gelibolu muharebelerine katılmışlar ve canlarını ülkeleri ve idealleri uğruna hiç tereddüt etmeksizin feda etmişlerdir.”

Birinci Dünya Savaşı’na katılan 765 tıp öğrencisinden 346’sının şehit düştüğünü, 1915 yılında eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerinin tamamının Çanakkale’de şehit düşüğünü hatırlatan Prof. Dr. Bilir, “Böylesine kutsal ve fedakarlık isteyen, ihtiyaç duyulduğunda hiç çekinmeden ileriye atlayan canlarını ve bedenlerini ülkeleri ve insanlık için feda edebilecek bir mesleki gurubun üyeleri olmak onuru her şeyin üstündedir” şeklinde konuştu.

Yakın dönem sıkıntılarına da değinen Prof. Dr. Bilir, “Günümüzde kontrolsüz nüfus artışına paralel olarak aşırı ve doyumsuz üretim arzusu kaybolan topraklar kirlenmiş sular ve yetersiz besleme faktörlerine bağlı olarak hasta ve hastalık sayılarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bu durum başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına ağır sorumluluklar yüklemektedir. Ülkemizde hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının sorunlarına yöneticilerin hiç zaman kaybetmeden eğilmeleri ve çözüm yolları oluşturmaları elzemdir. Şöyle ki, 385 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği dikkate alınırsa COVID-19 ve benzeri hastalıklar nedeniyle sağlık çalışanlarının özlük haklarının yasal olarak yeniden düzenlenmesi, şiddet içermeyen bir sağlık çalışma ortamının oluşturulması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Bilir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı, kendi hayatlarını hiç umursamadan hiç tanımadığı ve yüzünü görmediği insanlar için, en güzel gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde gerekirse beyaz gömleğinle laboratuvarda ölebileceksin diyebilen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve bu uğurda canlarını kaybetmiş her kademede sağlık çalışanların anıları önünde saygıyla eğilerek kutluyor ve bütün sağlık çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının hak ettikleri şekilde düzenlenmesini ve topluma daha verimli hizmet verme ortamlarının sağlanmasını diliyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19