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Dün diyalogları gülümsetmişti, bugün Vali ziyaretine gitti

ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN COVİD-19 DENETİMLERİNE KATILMIŞ RANDEVU VERDİĞİ BİR KADIN İSE "BUGÜN OLMAZ GELEMEM MİSAFİRİM VAR" DİYE CEVAP VERMESİ HERKESİ GÜLÜMSETMİŞTİ. BUNUN ÜZERİNE VALİ YIRIK NAZİRE CAN’A SÜRPRİZ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİREREK CAN’IN EVİNDE GİTTİ.

Genel 07.08.2020, 16:24
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Dün diyalogları gülümsetmişti, bugün Vali ziyaretine gitti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kendisine "Bugün olmaz gelemem misafirim var" diye cevap verip herkesi gülümseten Nazire Can’ı evinde ziyaret etti.

Dün gerçekleştirilen korona virüs denetimlerde Vali Erkaya Yırık’ın karşılaştığı Nazire Can ile randevu diyaloğu herkesi gülümsetmişti. Dün Can ile muhabbet eden Vali Yırık, "Bugün saat 14.30’da valiliğimize gelebilir misiniz" sorusuna kadının "Bugün olmaz gelemem, misafirim var" demesi etraftakileri kahkahaya boğmuştu. Bunun üzerine Vali Yırık ise esprili bir cevapla, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama ben o saatte gelemem diyor, sen bana adresini ver de ben randevu alayım" demişti. Vali Yırık bugün o diyaloğu yaşadığı Nazire Can’ın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Valinin kendisini ziyaret etmesinden son derece mutlu olan Can ise şaşkınlığını gizleyemedi.

“Misafirleri gelmiş, haklı gerekçesini görmüş olduk”

Nazire Can’ı evinde ziyaret eden Vali Erkaya Yırık, “ İçişleri Bakanlığı’mızın talimatları korona virüse dikkat çekmek düşüncesiyle dün çarşı ziyaretlerini yapmaktaydık. Nazire Can, bizi görünce bana gelmek istediğini söyledi. Ben de kendisine ‘Bugün 14.30’da gelebilir misin’ demiştim. Kendisi de ‘Gelemem misafirim var’ dedi. Ben de o zaman ben geleyim dedim ve bugün bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten de Nazire Hanım, Bingöl’den gelen kız kardeşini dün itibariyle ağırlıyor. Misafirleri gelmiş ve evde coşku var. Haklı gerekçesini de kesinlikle görmüş olduk” dedi.

“O esnada acelem vardı ve misafirim var diye kabul edemedim”

Dün çarşıya çıkarken Vali Yırık ile karşılaştığını dile getiren Nazire Can ise, “Vali bey ile sohbet ettik ve o esnada da ‘bir isteğiniz var mı’ diye sordu. Ben de ‘ sizinle özel görüşmek istiyorum’ dedim. Gelin görüşelim dedi. Benim de o esnada acelem vardı ve misafirim var diye kabul edemedim. Aramızda öyle bir konuşma geçti. Ben orada görüntü çekildiğini gördüm ama kısa geçerler sandım. Televizyona ve medyaya bu kadar düşeceğini düşünmedim. Vali bey de bizi kırmadı, bugün de kendileri geldi. Çok memnun oldum. Allah, valimizden razı olsun. Çok duygulandım” diye konuştu.

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