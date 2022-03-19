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Dün açılışını yapmıştı, bugün çalışanlarla telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışanları telefonda görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışanları ile bir araya geldi.

Genel 19.03.2022, 12:56
Dün açılışını yapmıştı, bugün çalışanlarla telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışanları telefonda görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışanları ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale Lapseki’deki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün şantiyesinde çalışanlarla görüştü. Türkiye’nin her yerinden binlerce çalışanın emeğinin olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Erzurumlu işçi kardeşim, Şırnaklı formen kardeşim, Gaziantepli tekniker kardeşim, Ankaralı mühendis kardeşim, Samsunlu Şantiye şefim, Antalyalı proje müdürüm ve adını sayamadığım binlerce çalışma arkadaşım hep birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolunu başarıyla tamamladık. Şimdi de yalnızca ülkemizin değil, dünyanın hizmetine bize yakışır bir eser kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu dev projenin çeşitli kademelerinde birlikte yol aldık, mesai harcadık, alın teri döktük, karşılaşılan zorlukları birlikte aştık ve bu muazzam eseri omuz omuza tamamladık" dedi.

Türkiye’nin yolunu açan, geleceğini aydınlatan bir ailenin mensupları olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Aranızda Avrasya Tüneli, Kömürhan Köprüsü, Ovit Tüneli, Osmangazi ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi diğer projelerimizde emeği olan arkadaşlarımız da var. Bu emeklerin dev eserler olarak ülkemize döndüğünü bizler çok iyi biliyoruz. Sizler de kendinizle gurur duyun. Bizler bu çalışmalarımız için azmimizi yalnızca kas gücümüzden, akıl gücümüzden almadık. Vatan sevgisi en büyük motivasyonumuz oldu. Biliyorduk ki; yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür, turizm ve sanatına can katacak. Biliyoruz ki; güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli altyapısını hazırlayacak. Biliyoruz ki; ekonomimiz işte bu yatırımlarla büyüyecek. Büyüyen ekonomi de kendine yeten, dünyada lider, milli bağımsızlığı sarsılmaz Türkiye demektir. İşte biz, burada ve diğer tüm projelerimizde bunun için çalıştık, buna hizmet ettik. O nedenle bir kez daha sizleri sarf ettiğiniz üstün çaba için kutluyorum. Gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri itibarıyla ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımlardır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde ülkemiz son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında şimdiye kadar nice başarılara imza attı. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna prestij projelerinden biri oldu. “En”lerin, “İlk”lerin ve rekorların projesi olarak ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü. Mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile yüzyılın en şanlı destanını bugünlere taşıdı. Ata mirasına en doğru şekilde sahip çıkan bir abide, Çanakkale’nin yakut gerdanlığı olarak dünyada parladı" diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Büyük, güçlü Türkiye hedefine inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveri ile inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yakalayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Çalışmalarınızda çok sıkı bir gayret gösterdiğinizi iyi biliyorum. Projemizin 1,5 yıl önce bitirilmesi bunun en güzel kanıtıdır. İleride, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden geçerken çocuklarınıza torunlarınıza ’Ben bu köprünün yapımında çalıştım, bu köprünün her aşamasında emeğim var, katkılarım var diyeceksiniz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "Bunu gururla söyleyeceğiz. Milletimiz sizlere minnettardır. Ben de bir kez daha her türlü fedakârlık ve özveriyi gösterdiğiniz, ciddiyetle ve başarıyla çalıştığınız, emeğinizle yalnızca projemize değil, ülkemize değer kattığınız için siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha nice projelerde yeniden bir araya geleceğiz. Yine ülkemiz için emek vereceğiz ter dökeceğiz. Başarılarınızın devamını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla çalışanlarla görüştü. Bakan Karaismailoğlu, ardından Şehitler Abidesi’ne geçti.

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