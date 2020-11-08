Duhok’ta Ezidiler terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılması için eylem yaptı

Irak’ın Duhok kentinde çadır kampında kalan Ezidiler, Musul’un Sincar ilçesine dönebilmek için terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerinin Sincar’dan çıkarılmasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde 6 yıldan fazladır çadırlarda yaşamak zorunda kalan Sincarlılar, Bağdat ile Erbil arasında daha önce imzalanan normalleşme anlaşmasının uygulanması ve terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerinin Sincar’dan çıkarılmasını talep ederek Şeyhan yakınlarındaki Şari göçmen kampında protesto gösterisi gerçekleştirdi. “PKK’nın gençleri kaçırarak askeri kamplara götürmesini reddediyoruz”, “Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar’da durumun normalleşmesi anlaşmasının uygulanmasını istiyoruz” ve “Sincar’ın yönetiminin asıl halkına verilmesini istiyoruz” diyen göçmenler, evlerine dönmelerini sağlamak için Erbil ve Bağdat yönetimlerine müdahale çağrısında bulundu.

Gösteride bir konuşma yapan eski Sincar Kaymakamı Mahma Halil, teröristlerin kentten çıkarılmasını isteyerek, “Kentte askeri varlık gösteren terör örgütü PKK, göçmenlerin evlerine dönmesi konusunda büyük bir engel oluşturuyor” dedi.

Terör örgütü PKK ile diğer silahlı grupların baskısı ve tehditleri yüzünden evlerine geri dönemediklerini söyleyen Sincarlı bir göçmen, 6 yıldır kamplarda yaşadığını ve memleketine geri dönmek istediğini ifade ederek, “Yasanın uygulanmasını istiyoruz. 6 yıldan bu yana çadırlarda yaşıyoruz. Irak’ta kurtarılan bütün bölgelerin sakinleri evlerine dönerken sadece Sincar’a kimse dönemedi” dedi.

Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerdeki Arap aşiretlerinin sözcüsü Muzahim el-Huveyt de terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılması için Türkiye’nin operasyon düzenlemesini istedi.

Öte yandan Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alan Sincar’da durumun normalleşmesi için Bağdat ile Erbil geçtiğimiz ay anlaşma imzalamıştı. Son 3 yıldır bölgeye yerleşen terör örgütü PKK’lı teröristler ise bölgeyi terk etmeyeceklerini açıklamıştı.

2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilen Sincar, 2017’de kurtarılmıştı. Buna rağmen Sincarlı göçmenler DEAŞ’tan sonra bölgeye yerleşen PKK ve Haşdi Şabi korkusundan evlerine geri dönemiyor.