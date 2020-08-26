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Düğünlerin kısıtlanmasına Bursa’da gelinlikli eylem

KORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BURSA DAHİL 14 İLDE SÜNNET DÜĞÜN VE BENZERİ ORGANİZASYONLARIN YASAKLANMASINA VE DÜĞÜNLERİN 1 SAAT İLE KISITLANDIRILMASINA DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYONCULARI DERNEĞİ’NDEN TEPKİ GELDİ.

Genel 26.08.2020, 16:03
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Düğünlerin kısıtlanmasına Bursa’da gelinlikli eylem

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Bursa dahil 14 ilde sünnet düğün ve benzeri organizasyonların yasaklanmasına ve düğünlerin 1 saat ile kısıtlandırılmasına Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği’nden tepki geldi. Bugün düğünü olan iki genç kız, eyleme gelinlikleriyle destek verdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri konulu gönderdiği genelgede 26 Ağustos’tan itibaren Bursa dahil 14 ilde sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlara müsaade edilemeyeceği bildirildi. Soğanlı Bulvarı üzerindeki pazar alanında bir araya gelen düğün salonu ve organizasyonu işi yapanlar ortak bildiri okuyarak bu karara tepki gösterdi.

Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği adına basın açıklaması yapan Gültekin Zarplı, “25.08.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının E.13677 sayılı ek tedbirler genelgesine istinaden 26.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Bursa ilimiz dahil 14 ilde Covid-19 tedbirlerine istinaden düğün salonlarında nişan, kına, sünnet organizasyonlarının tamamının iptali ve düğün organizasyonlarında ise sürenin 1 saat sınırlandırılması en başta biz düğün salonları işletmelerimizin kapısına kilit vurma aşamasına gelmiştir. Söz konusu genelgede belirtilen ilgili maddelerde toplu yemek verilmesi, yiyecek içecek servisi durdurulmasında, sosyal mesafe korunmak kaydıyla gelin damat olmak üzere hiçbir faaliyette bulunulmamasına hakkında yasaklama gelmiştir” dedi

“Covid-19 önlemlerine istinaden tüm salonlarımıza derneğimizin önderliğinde tüm önlemler titizlikle alınmış ve gereken yapılmış olup bunun karşılığında hiçbir düğün salonumuza cezai yaptırım müeyyidesi söz konusu olmamıştır” diyerek sözlerini devam eden Zarplı, “Sorumsuzca yapılan denetimsiz sokak düğünlerinin getirdiği olumsuz durumlar düğün salonlarına mal edilemez. Tüm bu önlemlere karşın yapılan masraflara rağmen söz konusu genelgede sadece düğün saloncuların sektörüne darbe vurmayıp, sektöre bağlı olarak ortalama 50 civarında iş kolunun ve iş yerinin kapısına kilit vurma anlamına gelmektedir. Ayrıca yuvasına kurucak gelin damatların gelecek hayalleri felce uğrayıp hayatın olağan akışımı ters yönde çalışmasına sebebiyet verecektir” şeklinde konuştu

Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği Başkanı Vedat Karabulut da bu uygulama ile sadece ekonomik zararın değil, hayatında bir kez evlenecek gelin ve damatları psikolojik olarak etkilediğine vurgu yaptı.

Bu akşam kına gecesi ve düğünü olan iki gelin adayı da yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek haksızlığa uğradıklarını iddia ettiler. Birisinin üç, diğerinin ise iki kez düğününün ertelenmesinden dolayı zor da kaldıklarını belirten gelin adayları, “Her şeyimiz hazır. Misafirlerimiz geldi. Davetiyeler dağıtıldı. Şimdi biz ne yapacağız” dedi.

Düğün yapacak kişilerin aileleri ise de “İstanbul, İzmir’de neden yasaklanmıyor? Tatil yerlerinde köpük partileri yaparken virüs bulaşmıyor da sadece düğünler de mi bulaşıyor” diyerek tepki gösterdi.

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