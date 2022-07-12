banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama

Adana’da düğünde başlayan kavganın hastanede devam ettiği olayla alakalı hastaneden açıklama yapıldı.

Genel 12.07.2022, 22:47
Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama

Adana’da düğünde başlayan kavganın hastanede devam ettiği olayla alakalı hastaneden açıklama yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde ilimiz Sarıçam ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yaralanan kişiler tedavi için hastanemize getirilmişler, yaralı yakınları hastane bahçesinde karşılaşınca tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. Taraflar güvenlik güçlerince dağıtılmış hastane bahçesinde ve civarında bu gruptan kimse kalmamıştır. Olay tamamen iki grubun kendi arasındaki tartışma ve kavgasından ibarettir. Hastane hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
23°
açık