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Düğün ve sinema salonları temmuzda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan taslak normalleşme takvimine göre düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların ise 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılması planlanıyor. Mesire yerleri ve piknik alanları da haziran ortasında faaliyete geçecek.

Düğün ve sinema salonları temmuzda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan taslak normalleşme takvimine göre düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların ise 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılması planlanıyor. Mesire yerleri ve piknik alanları da haziran ortasında faaliyete geçecek.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:43
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Düğün ve sinema salonları temmuzda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan taslak normalleşme takvimi masaya yatırıldı. Buna göre, umuma açık çay bahçelerinin, dernek lokallerinin ve spor merkezlerinin haziran başında açılması; düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların ise 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılması planlanıyor. Mesire yerleri ve piknik alanları da haziran ortasında faaliyete geçecek.


Yine salgının seyrine göre pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının 15 Haziran'da açılması öngörülüyor.
Nikâh salonlarında azami yüzde 25 kapasitenin aşılmaması şartlarına uyulduğu taktirde kademeli olarak 1 Haziran itibarıyla salonlar açılacak. Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin yapılmasında öngörülen tarih ise temmuz başı.
İş veya hizmet sözleşmesinin feshedilmesine dair sınırlamalar 17 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Yine aynı tarihlerde yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavtla alakalı süreler pandemi sürecindeki gibi uygulanacak. Sağlık çalışanlarının durdurulan izinlerinin kademeli olarak başlaması için planlanan tarih ise 1 Temmuz. Personelin tayin ve yer değişikliği uygulamalarının normale dönmesi için de aynı tarih öngörülüyor.
Toplantıda vatandaşlara verilecek psikososyal destek programları da görüşüldü. Edinilen bilgiye göre, okula uyum süreçlerinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzu hazırlanacak. Normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara ise psikososyal destek verilecek. Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için yüz yüze, telefonla ve online sistem üzerinden psikososyal destek hizmetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.

Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58
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