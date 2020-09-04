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Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz

SAĞLIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BURSA VALİLİĞİNİN ALMIŞ OLDUĞUNU SALGIN KARARLARININ ARKASINDA OLDUKLARINI BELİRTEN MUHTELİF ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ALİ ÖZKAN İLHAN, “SOKAK DÜĞÜN VE OKUL BAHÇESİ DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI KONTROL ALTINA ALINAMADIĞI İÇİN KORONA VAKALARI SAYILARI ARTTI. BİZ GEREKEN TÜM KURALLARI UYGULADIK. BU KURALLARINDA YÜZDE 100’ÜNÜN UYGULANMASINDA YÜZDE 80’İNİ SAĞLADIK. AMA BİZLER SUÇLU OLARAK GÖSTERİLİYORUZ. BU ŞEKİLDE GİDERSE BİZLER 2021 YILINA HAZIRLANAMAYIZ” DEDİ.

Genel 04.09.2020, 09:55
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Düğün salonu işletmecileri gelecekten umutsuz

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği’nin almış olduğunu salgın kararlarının arkasında olduklarını belirten Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, “Sokak düğün ve okul bahçesi düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralı kontrol altına alınamadığı için covid pozitif sayıları arttı. Biz gereken tüm kuralları uyguladık. Düğün salonu işletmecileri olarak bizler suçlu olarak gösteriliyoruz. Bu şekilde giderse 2021 yılında kimse işyerini açamaz. Düğün salonu işletmecileri destek bekliyor" dedi.

Bursa’nın da arasında bulunduğu illerde artan korona virüs vakaları sebebiyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar, düğün salonu işletmecilerini kara kara düşündürmeye başladı. Alınan karar gereği sokak, köy düğünü, sünnet cemiyeti, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği ifade edilirken, düğünler ise nikah merasimi şeklinde en fazla 1 saatte tamamlanacak

Kısıtlamalar gereği bu sektörden en çok mağdur olanların sadece düğün salonları değil, kuaför, gelinlikçi, çiçekçi, kuyumcu, pastacı, fotoğrafçı gibi pek çok iş kolunun yer aldığını belirten Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, “Toplum sağlığını korumak ve üyelerimize ekonomik anlamda içine girdikleri sıkıntıların çözümü noktasında destek vermek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgın sürecinde olduğu gibi, yeni normalleşme sürecinde de Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği tarafından alınan tüm kararların arkasındayız. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı ve ülkemizin bu mücadeleden en az hasarla çıkmasıdır” dedi.

Odaya bağlı düğün salonu işletmelerinin sıkı tedbirleri kendilerinin aldığını ve bunu harfiyen yerine getirdiğini ve sürekli idari yönetim tarafından denetime tabi tutulduklarını belirten Başkan İlhan, “Buna karşılık özellikle sokak düğünleri ile okul bahçelerinin düğün ve kına gibi eğlence amaçlı organizasyonlar için kiraya verilmesinin bu virüse davetiye çıkarmaktadır. Açık risk teşkil ettiğini ve önlemlerin buralarda alınmadığı ortadadır. Bunların da idari denetim kapsamına alınması talebinde de bulunduk. Maalesef, odamız üyesi olmayan bazı düğün salonu işletmecilerinin içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde kurallara uymadığını görmekteyiz. BESOB’a bağlı Muhtelif esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu salgını en kısa sürede en az hasarla atlatıp, yeniden normal hayata dönmenin ilk yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sık sıkı uymak zorundayız” şeklinde konuştu.

Düğün salonu işletmecileri olarak tüm gereken tedbirleri aldıklarını hatırlatan Başkan İlhan, “Salonların mevcutlarını 3’te 1’e kadar düşürdük. Ancak sokak ve okul bahçesi düğünlerini bir türlü engelleyemedik. Bunun dönüp bize zarar vereceğini biliyorduk. En son gelen genelgede de sokak ve okul bahçesi düğünleri yasaklandı. Biz tedbirler konusunda salonlarımızda yüzde 100 olmasa da yüzde 80 oranında gereken kuralları uyguladık. Salgının tek artmasının sebebi, okul ve sokaklarda yapılan düğün ve cemiyetlerdir. Kesin ve nettir. Bunun yanında bizlere üye olmayan düğün salonlarını da kontrol altına alamadık. Kendi bildiklerini uyguladılar. Bu da sektöre zarar vermiştir” dedi.

Temmuz ayından sonra eleman ve organizasyon kısmında tüm üstlerine düşeni yerine getirdiklerini kaydeden İlhan, “Son yapılan kısıtlamalar sektörümüze zarar verecektir. Düğün salonları yüksek kiralarla işletilen yerlerdir. Bize bu konuda devlet büyüklerimizden çok acil bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Bu şekilde devam ederse, elde olmayan sebeplerle kapatılma noktasına gelen bu sektör batma noktasına gelecektir. Çoğu işletme 2021 sezonuna dahi hazırlanamayacaktır” şeklinde konuştu.

Oda üyesi olmayan bazı işletmecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları asılsız suçlayıcı ifadelerden duyduğu üzüntüsünü dile getiren İlhan, "Bu vesileyle kamuoyunda istenmeyen olaylar ve ifadeler sebebiyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak salgınla mücadelede etkin çalışma yürüten Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak üzere tüm kamu yöneticilerinden özür dileriz" dedi.

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