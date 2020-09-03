Düğün, nişan, sünnet kısıtlaması öncesi Antalya’dan düşündüren görüntüler

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 4 Eylül tarihinde düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda gidilecek kısıtlama kararı öncesinde Antalya’da pes dedirten maske ve mesafesiz organizasyonlar görüntülendi. Bir düğünde el ele tutuşan onlarca kişi halay çekti, bir kına organizasyonunda da davetliler gelinin etrafını bir yumak gibi sardı, müzik eşliğinde oynadı.

İçişleri Bakanlığı daha önce 14 il olmak üzere sınırlandırılma getirilen düğünlerle ilgili yeni genelge yayınlandı. Covid-19 Tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara göre düğün, nişan gibi organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar ülke geneline yayıldı. 81 ilde en geç 4 Eylül tarihi itibariyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahlarda gerekli tedbirlere uyulmak şartıyla en fazla 1 saat süreliğine izin verileceği açıklandı.

Gelinin etrafında yumak oluşturdular

Genelge sonrası Antalya’da ortaya çıkan ve dün çekildiği öğrenilen görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan sünnet, düğün ve kına görüntülerinde, davetlilerin ve organizasyon sahiplerinin korona virüs tedbirlerine uymadıkları gözlendi. Kepez ve Muratpaşa ilçesinde çekilen görüntülerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Bir düğünde onlarca kişi el ele tutuşarak halay çekti, kına gecesinde de gelinin etrafına maske ve sosyal mesafesiz onlarca davetli toplanarak müzik eşliğinde oynadı.