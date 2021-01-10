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Dubai’de gördüğü fikri Kocaeli’de uygulayınca satışları ikiye katladı

KOCAELİ (İHA) – Dubai’de otomobillerin taşlı süslemelerle kaplandığını görüp aynı uygulamayı Kocaeli’de hayata geçiren esnaf, 10 günde parıltılı taşlarla süslediği araçlarla çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürürken satışlarını da ikiye katladı.

Genel 10.01.2021, 10:44
Dubai’de gördüğü fikri Kocaeli’de uygulayınca satışları ikiye katladı

KOCAELİ (İHA) – Dubai’de otomobillerin taşlı süslemelerle kaplandığını görüp aynı uygulamayı Kocaeli’de hayata geçiren esnaf, 10 günde parıltılı taşlarla süslediği araçlarla çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürürken satışlarını da ikiye katladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir akülü araba tamir merkezinin sahibi olan Emin Demirbüken, internette yurt dışında gördüğü bir uygulamayı hayata geçirerek satışlarını ikiye katladı. İnternet üzerinde gezinirken Dubai’de otomobillerin taşlı süslemelerle kaplandığını gören Demirbüken, bu fikri kendi dükkanında da hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Demirbüken, akülü arabaları parıltılı taşlarla kaplayarak çocukların hayallerini süsleyen araçları satışa sundu. Akülü arabayı kaplama süresinin 10 gün olduğunu belirten Demirbüken, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de taşlı arabayı talep ettiklerini ancak sadece akülü araba için böyle bir çalışmalarının olduğunu dile getirdi.

Dubai’deki bir çalışmadan esinlendiklerini söyleyen Demirbüken, “Biz bunu yaklaşık iki sene önce Dubai’deki bir firmadan gördük. Tabii onlar akülü bir oyuncağa değil, yetişkinlerin bindiği arabalara yapmışlardı. Biz oradan esinlenerek, ‘bunu neden çocukların oyuncaklarında ya da akülü arabalarında yapmayalım?’ dedik. Sonrasında örnek bir çalışma yaptık. Aslında insanlar ve çocukların böyle bir şeye çok fazla ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu projemizle çok fazla talep almaya başladık. Bir de akülü arabalarda genelde firmaların kırmızı, siyah veya beyaz renk üzerinde yoğunlaştığını fark ettik. Pembe renkler gibi kız çocuklarına hitap edecek renkler yok” dedi.

“Çocuklar diğer arabaları görmüyorlar”

Çocukların taşlı arabayı çok sevdiğini belirten Demirbüken, “Biz standardın dışında taş kaplı bir akülü araba ile çocukların karşısına çıkıyoruz. Çocuklar bu arabayı çok sevdiler. Çok fazla talep almaya başladık. Normal işimizin tamir olmasının yanı sıra ekstra bir de taş kaplama işiyle de uğraşmaya başladık. Çocuklar diğer arabaları görmüyorlar, direkt bu süslü araçlara geliyorlar. Vitrinimizde bunu saklıyoruz. Tabii ışığın vurmasıyla araba çok daha göz alıcı bir hal alıyor. Bütün çocuklar binmek ve alıp götürmek istiyor” diye konuştu.

Sadece çocuklar değil, anneler de taşlı arabaya ilgili

Sadece çocuklardan değil, yetişkinler tarafından da talep aldıklarını dile getiren Demirbüken, “Akülü arabayı tamamlamak yaklaşık 10 gün sürüyor. Kullanıcılar bu süre zarfında çocuklarını ikna edebilirlerse iş yerimize arabalarını getiriyorlar. Bizde arabaları taşla kaplayıp, kendilerine teslim ediyoruz. Yetişkinlerin de otomobilleri için böyle bir beklentilerinin olduğunu görüyoruz, istiyorlar. Özellikle anneler bu konuda daha istekli. Ama bizim işimiz akülü araba olduğu için bu isteklerine üzülerek olumsuz cevap veriyoruz” şeklinde konuştu.
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