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DSİ’den Karadeniz’in incisi Samsun’a yatırım sağanağı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 18 yılda Samsun’a 9 baraj inşa edilerek 3 milyar 849 milyon 963 bin TL yatırım yapıldı.

Genel 25.01.2021, 10:27
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DSİ’den Karadeniz’in incisi Samsun’a yatırım sağanağı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 18 yılda Samsun’a 9 baraj inşa edilerek 3 milyar 849 milyon 963 bin TL yatırım yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Samsun’da yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oluyor.

“Samsun’a 9 baraj inşa ettik”

Samsun’a son 18 yılda DSİ tarafından 3 milyar 849 milyon 963 bin 436 TL yatırım yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kente 9 baraj inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını açıkladı. Yıldız, “Bu barajların en önemlilerinden biri 19 Mayıs Barajı’dır. Barajın temelden yüksekliği 89,70 metredir. 43,40 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile civar yerleşim yerlerindeki 76 bin 930 dekar zirai araziyi sulamaya açmıştır. 2017 yılında hizmete alınmıştır.

Hizmete alınan diğer önemli barajlar; Derinöz, Ladik ve Fındıcak Barajlarıdır. Derinöz Barajı’nın temelden yüksekliği 77 metredir. 21,12 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 41 bin 240 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ladik Barajı’nın temelden yüksekliği 32 metredir. 2,22 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 5 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ladik Fındıcak Barajı’nın temelden yüksekliği 35 metredir. 3,39 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj ile 8 bin 850 dekar arazi sulanacaktır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Samsun’da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 2 baraj daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri 68,67 metre yüksekliğinde olan 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak ve Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi taşkınlardan koruyacak olan Salıpazarı Barajı’dır. Diğer bir baraj da 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak olan Asarcık Armutlu Barajı’dır” dedi.

“Samsun’un mümbit topraklarını suya kavuşturduk”

Samsun deyince akla geniş ve bereketli toprakların geldiğini ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 14 çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 482 bin 590 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 316 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 4 adet sulama tesisi olup, proje ve planlama safhasında ise 10 adet sulama tesisi bulunmaktadır” diye konuştu.

“Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk”

Samsun için taşkın koruma tesislerinin önemine dikkat çeken Yıldız, “Bu kapsamda Samsun’da 110 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Samsun şehir merkezi ve 127 meskûn mahal ve 27 bin 555 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 18 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir.

Toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlıyoruz. 2003 yılından bugüne kadar, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 adet iş tamamlanarak 140 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Samsun’da 20 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır” şeklinde konuştu.
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