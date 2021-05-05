DSİ’den Bingöl’e bir müjde daha

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda; Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları (Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip) işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “ Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini 26 Nisan 2021 tarihinde imzaladık. Projenin tamamlanması ile Bingöl İli Genç İlçesi Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip köylerinin 10 bin 794 dekar tarım arazisi cazibeli borulu şebeke ile sulanacaktır. Projenin Bingöl ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Müdür Yıldız, “ Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları işi kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini” açıkladı.