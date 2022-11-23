Druzhba Petrol Boru Hattı’nda petrol sevkiyatının bir kısmı durdu

Rus petrol şirketi Transneft’in Sözcüsü İgor Demin, Ukrayna’nın, Rus petrolünü Avrupa’ya taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı’nda sevkiyatın bir kısmının durduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerinin hedef alınması nedeniyle petrol boru hatlarındaki sevkiyatlarda da problemler yaşanıyor. Rus petrol şirketi Transneft’in Sözcüsü İgor Demin, Drujba Petrol Boru Hattı’nın Ukrayna’daki kısmında sevkiyatların kısmen durduğunu açıklarken, "Ortaklarımızdan edindiğimizden bilgilere göre, Ukrayna’daki petrol boru hattındaki sevkiyatlar kısmen durduruldu. Macaristan’a yapılan sevkiyat 3 gün önce durdurulmuştu ve bir hafta öyle kalacak. Çekya ve Slovakya’ya Budkovce’den yapılan sevkiyat ise gerekli miktarın stoklanması sebebiyle sürüyor. Belarus topraklarından, Ukrayna’ya sevkiyat sürüyor. Fakat Ukrayna, Novgorod-Volynsky-Brody bölgesinden sevkiyatı yeniden başlatmazsa bu da yaklaşık birkaç saat içinde duracak" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanması sonrası 15 Kasım’da Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan Druzhba Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı durdurulmuştu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 16 Kasım’da Druzhba Petrol Boru Hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ekip işi büyük bir başarıyla yürüttü ve sevkiyat yeniden başladı" demişti.

Rusya’nın Samara Bölgesi’nden doğan Druzhba Petrol Boru Hattı Ukrayna ve Belarus sınırındaki Rus kenti Bryansk’tan kuzey ve güney yönünde kollara ayrılıyor. Bu hatlardan aktarılan petrol Polonya, Almanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Macaristan’a ulaşıyor.