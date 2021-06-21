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Dr. Sevim Merve Hocaoğlu Gaziosmanpaşa’da 10 milyon TL yatırımla hastane açıyor

Dr. Sevim Merve Hocaoğlu, İstanbul’a yeni bir özel hastane kazandırıyor. 3 bin metrekarelik alana sahip 10 kattan oluşacak olan hastaneye Mervem Hospital adı verilecek.

Genel 21.06.2021, 13:07
Dr. Sevim Merve Hocaoğlu Gaziosmanpaşa’da 10 milyon TL yatırımla hastane açıyor

Dr. Sevim Merve Hocaoğlu, İstanbul’a yeni bir özel hastane kazandırıyor. 3 bin metrekarelik alana sahip 10 kattan oluşacak olan hastaneye Mervem Hospital adı verilecek.

En son teknolojik imkanların kullanılacağı Mervem Hospital’in teknik altyapısı ileri tıbbi teknolojisi ile birçok branşta hizmet sunacak. Uzman sağlık profesyonelleri ile hizmet verecek olan Mervem Hospital’de yapılacaklar hakkında da bilgi veren Dr. Hocaoğlu sağlık turizmi yaparak ülkemize yılda 40 milyon lira kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Mervem Hospital’in kısa süre içerisinde açılacağını belirten Dr. Sevim Merve Hocaoğlu, “Hocaoğlu ailesi olarak 22 yıldır sağlık sektöründe hizmet veriyoruz. Uzun yılların kazandırdığı tecrübelerimizi, açacağımız Mervem Hospital’da da devam ettirmek istiyoruz. Hastanemizin hizmet vermeye başlamasıyla sağlık turizmine önemli bir katkımızın olacağı aşikar. Gerek ulusal gerekse uluslararası hastalara hizmet vermeyi hedeflediğimiz hastanemizin ülkemize kazandırılması adına çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Şu andaki hesaplamalarımıza göre Türkiye’nin sağlık turizmine yılda 40 milyon TL gibi bir katkı sağlamayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Hastanede hangi tıbbi birimlerde hizmet verilecek

Dr. Sevim Merve Hocaoğlu hastanede estetik başta olmak üzere, saç ekimi, plastik cerrahi, ameliyathane, doğumhane, ağız ve diş sağlığı, beslenme ve diyet, endoskopi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, yoğun bakım, kulak burun boğaz, laboratuvar hizmetleri ve acil servis alanlarında hizmet verileceğini söyledi.
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